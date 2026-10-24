Людині вперше ввели віруси, розроблені за допомогою ШІ

Американська компанія Radical Numerics заявила про перше застосування в людини бактеріофагів, розроблених за допомогою штучного інтелекту. Ці віруси призначені для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків. Про це повідомляє The Register.

Перед введенням препарату дослідники перевірили його дію на бактеріях, виділених від пацієнта. За даними компанії, у лабораторних умовах суміш бактеріофагів знищила стійкий до антибіотиків штам. Після цього її застосували для лікування людини, проте чи вдалося подолати інфекцію в організмі, невідомо.

Radical Numerics не розкриває діагнозу пацієнта та результатів терапії, пояснюючи це необхідністю захистити його приватність. У компанії також застерігають, що один випадок не дозволяє робити висновки про безпечність та ефективність нового методу.

Бактеріофаги — це віруси, які заражають бактерії та можуть спричиняти їхню загибель. На відміну від антибіотиків широкого спектра дії, вони здатні впливати на конкретні бактеріальні штами, потенційно зберігаючи корисні бактерії в організмі. Саме тому їх досліджують як можливий спосіб боротьби з інфекціями, проти яких звичайні антибіотики виявляються неефективними.

Для розробки бактеріофагів Radical Numerics використала власну ШІ-модель Omnii-1. Вона допомагає змінювати генетичні послідовності вірусів, щоб ті могли заражати певні штами бактерій.

Експериментальну суміш ввели пацієнту під наглядом лікаря в межах процедури compassionate use («застосування з міркувань співчуття»). Вона дозволяє за спеціальним погодженням використовувати експериментальні препарати поза клінічними випробуваннями для пацієнтів із тяжкими захворюваннями, коли доступні методи лікування не допомагають або їх немає.

Раніше ШІ вже використовували для розробки бактеріофагів. У 2025 році дослідники Стенфордського університету та Arc Institute створили за допомогою ШІ віруси проти кишкової палички, деякі з яких виявилися ефективнішими за природний зразок під час лабораторних випробувань.

У Radical Numerics сподіваються, що в майбутньому ШІ допоможе швидше розробляти бактеріофаги для лікування конкретних бактеріальних інфекцій. Однак перш ніж технологію можна буде застосовувати ширше, її безпечність та ефективність мають підтвердити подальші дослідження.