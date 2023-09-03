Не викидай насіння від кавуна та смаж на топленому маслі: 10 кулінарних порад на всі випадки життя

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Марія Банько
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Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться своїми улюбленими кулінарними лайфхаками. Іноді дуже прості дії можуть наблизити тебе на профі. Ось декілька з них.

  1. Не викидай насіння від кавуна: в ньому купа корисних мікроелементів. Натомість підсуши його в духовці та додавай до різноманітних салатів так, як додаєш насіння гарбуза.
  2. Найкращий спосіб добре помити овочі: занурити їх в місткість з водою і додати трохи оцту. Це набагато більш надійний спосіб, ніж просто мити їх під проточною водою.
  3. Не варто смажити овочі та інші продукти на вершковому маслі безпосередньо з пачки. Щоб страва була корисною, спочатку розтопи масло, проціди та смаж на ньому.
  4. Ніколи не смаж стейк щойно з холодильника: м'ясо для смаження має бути кімнатної температури.
  5. Не викидай качани капусти, гичку, лушпиння від овочів. Це основа для найвеличніших овочевих бульйонів.
  6. В холодильнику залишилося вчорашнє пюре? Його легко можна "реанімувати". Прогрій пюре, поступово додаючи бульйон, вершкове масло та тертий сир. Вийде нова і дуже смачна страва.
  7. Фантастично смачний арахісовий соус можна зробити за 5 хвилин: для цього потрібно змішати арахісову пасту, яблучний сік та олію розторопші. Такий соус підходить майже до всього: до м'яса, риби та салатів.

  8. Як дуже швидко нарізати болгарський перець? Зріж верхню і нижню частини перцю, розріж уздовж і відкрий його, вийми насіння та одним рухом зріж усі білі перетинки. Наріж соломкою або кубиком. Круглу частину без плодоніжки наріж також, а частину з плодоніжкою збережи для бульйонів.

  9. Для азійських страв обирай довгозернистий рис, а от для ризото тільки круглий, адже в ньому багато крохмалю, і саме це може забезпечити необхідну кремову текстуру. Найкращий рис для ризото - карнаролі. Якщо його немає, обирай арборіо.

  10. Мигдалеве молоко можна приготувати вдома. Замочи мигдаль на ніч, зніми шкірку. Перебий мигдаль у блендері та проціди. Готово! До речі, залишки мигдалю не викидай також: з них можна зробити мигдалеву пасту, основу для марципанів.

Опубліковано: 03 вересня 2023
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