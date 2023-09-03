Не викидай насіння від кавуна та смаж на топленому маслі: 10 кулінарних порад на всі випадки життя

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться своїми улюбленими кулінарними лайфхаками. Іноді дуже прості дії можуть наблизити тебе на профі. Ось декілька з них.

Не викидай насіння від кавуна: в ньому купа корисних мікроелементів. Натомість підсуши його в духовці та додавай до різноманітних салатів так, як додаєш насіння гарбуза.

Найкращий спосіб добре помити овочі: занурити їх в місткість з водою і додати трохи оцту. Це набагато більш надійний спосіб, ніж просто мити їх під проточною водою.

Не варто смажити овочі та інші продукти на вершковому маслі безпосередньо з пачки. Щоб страва була корисною, спочатку розтопи масло, проціди та смаж на ньому.

Ніколи не смаж стейк щойно з холодильника: м'ясо для смаження має бути кімнатної температури.

Не викидай качани капусти, гичку, лушпиння від овочів. Це основа для найвеличніших овочевих бульйонів.

В холодильнику залишилося вчорашнє пюре? Його легко можна "реанімувати". Прогрій пюре, поступово додаючи бульйон, вершкове масло та тертий сир. Вийде нова і дуже смачна страва.

Фантастично смачний арахісовий соус можна зробити за 5 хвилин: для цього потрібно змішати арахісову пасту, яблучний сік та олію розторопші. Такий соус підходить майже до всього: до м'яса, риби та салатів.

Як дуже швидко нарізати болгарський перець? Зріж верхню і нижню частини перцю, розріж уздовж і відкрий його, вийми насіння та одним рухом зріж усі білі перетинки. Наріж соломкою або кубиком. Круглу частину без плодоніжки наріж також, а частину з плодоніжкою збережи для бульйонів.

Для азійських страв обирай довгозернистий рис, а от для ризото тільки круглий, адже в ньому багато крохмалю, і саме це може забезпечити необхідну кремову текстуру. Найкращий рис для ризото - карнаролі. Якщо його немає, обирай арборіо.