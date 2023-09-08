Пана-кота з ягодами: готуємо вдома класичний італійський десерт

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Марія Банько
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Сьогодні вчимося готувати пана-коту, чудовий класичний рецепт родом з П'ємонту. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, якраз поділився рецептом. Готувати будемо пана-коту з кюлі - смачним соусом з сезонних ягід.

Інгредієнти:

  • Вершки (30%) – 800 мл
  • Цукор – 100 г
  • Агар-агар – 1 грам на 100 мл вершків
  • Кориця мелена – трохи посипати дно форми

Для кюлі:

  • Улюблені ягоди (наприклад, ожина – 60 г, малина – 60 г, лохина – 60 г)
  • Цукор – 30 г

Як готувати:

  1. Налий вершки у сотейник, додай до них цукор і агар-агар.

  2. Постав все це на вогонь і провари, постійно помішуючи. Важливо: у вершках не має бути жодних грудочок! Щойно маса перетвориться на густий крем, можна знімати з вогню.

  3. На дно форм, в яких плануєш подавати пана-коту, насип трошки кориці. Розлий вершковий крем по формах та постав в холодильник.

  4. Поки пана-кота застигає, зроби кюлі. В чистому сотейнику поєднай будь-які улюблені ягоди та цукор, трошки розчави ягоди та провари їх.

  5. Дістань пана-коту з форм і виклади десерт на тарілку. Полий ягідним кюлі та насолоджуйся.

Опубліковано: 08 вересня 2023
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