Пана-кота з ягодами: готуємо вдома класичний італійський десерт



Сьогодні вчимося готувати пана-коту, чудовий класичний рецепт родом з П'ємонту. Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, якраз поділився рецептом. Готувати будемо пана-коту з кюлі - смачним соусом з сезонних ягід.

Для кюлі:

Налий вершки у сотейник, додай до них цукор і агар-агар.

Постав все це на вогонь і провари, постійно помішуючи. Важливо: у вершках не має бути жодних грудочок! Щойно маса перетвориться на густий крем, можна знімати з вогню.

На дно форм, в яких плануєш подавати пана-коту, насип трошки кориці. Розлий вершковий крем по формах та постав в холодильник.

Поки пана-кота застигає, зроби кюлі. В чистому сотейнику поєднай будь-які улюблені ягоди та цукор, трошки розчави ягоди та провари їх.