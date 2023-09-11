Щоб насолоджуватися смаком свіжоприготовленого напою, варто звернути увагу на соковитискачі, які дозволяють зробити смачний та корисний продукт не виходячи з дому. Тому, купити соковитискачі сьогодні слід тим, хто цінує натуральний смак і любить готувати різні фреші з фруктів та овочів.

Який соковитискач вибрати?

Так як на ринку представлений великий асортимент агрегатів, може виникнути питання про те, яку соковитискач купити, адже вони відрізняються за різними параметрами та вартістю.

Агрегати для цитрусових

Так як більшість людей не уявляє своє життя без цитрусових, то варто згадати про те, як вибрати соковитискач для цитрусових і розповісти про її конструкцію.

Є два види соковитискачів: механічні та електричні. У першому випадку необхідно фрукт розрізати навпіл і прикласти до конуса, а потім рухами, що вдавлюють, видавлювати сік.

Електричний соковитискач відрізняється тільки наявністю конуса, що обертається, всі раніше перелічені процеси в ній також виконуються людиною, так як шкірка у цих продуктів неїстівна. Є соковижималки, які виконують усю роботу за людину, але такі моделі коштуватимуть на порядок дорожче.

Соковитискач-прес відрізняється своїм типом роботи тим, щоб для отримання соку потрібно розрізати цитрусовий навпіл, помістити на насадку, а також закрити кришку і дочекатися, поки всю роботу зробить незамінний кухонний прилад.

Яку відцентрову соковитискач купити?

Перш ніж почати обговорювати, яку соковитискач вибрати слід обговорити принцип роботи відцентрової соковижималки. Дані моделі чудово справляються з видавлювання соку як з овочів, так і з фруктів. Етап приготування напою кардинально відрізняється від попередньої моделі.

Спочатку фрукти розміщуються в агрегаті через лоток, де подрібнюються на невеликі шматочки. Потім вони потрапляють на сітчастий барабан, який постійно обертається, завдяки чому сік виходить із продукту та проходить через сітку та потрапляє у чашу для готового продукту.

Єдиним недоліком даного агрегату можна назвати швидке накопичення макухи в барабані (якщо вона циліндрична), її необхідно видаляти самостійно, але кількість отриманого соку вас приємно здивує.

Якщо ви віддасте перевагу конусним барабанам, то макуха самостійно видалятиметься з приладу, завдяки безпосередньому впливу відцентрової сили, але такі моделі вичавлюють меншу кількість свіжого соку. Завдяки цій соковижималці можна приготувати напій відразу на сім'ю.

У деяких моделях можна приготувати не тільки сік, а й смузі чи фруктове пюре, але такі агрегати коштуватимуть на порядок дорожче.

Як вибрати шнековий соковитискач?

Також слід поговорити про те, як вибрати соковитискач шнека, на які нюанси роботи агрегату слід звернути увагу. Цей кухонний агрегат відрізняється типом вичавлювання соку. Для того щоб добути смачний і натуральний напій, фрукти просуваються за допомогою шнека, що продавлюється, який розташований безпосередньо всередині корпусу. Конструктивно шнекові соковижималки є горизонтальні та вертикальні. Вертикальний соковитискач займатиме менше місця на столі.

Сам корпус створений у вигляді конусоподібної форми, що дозволяє під час обертання шнека видавлювати сік із овочів та фруктів. М'якуш на виході майже сухий, видобути з продукту можна достатню кількість свіжого соку.

Завдяки конструкції та надійності агрегату. У ньому можна перемелювати не лише свіжі, смачні фрукти та овочі, а й заморожені ягоди. За бажання можна подрібнити навіть горіхи.

Як вибрати універсальну соковитискач?

Комбінований соковитискач це ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати функції відцентрового агрегату та приладу для цитрусових. У комбінованій соковижималці передбачена ємність, що подрібнює овочі та фрукти, а також насадка, призначена для ефективного віджиму цитрусових.

Вартість таких агрегатів буде на порядок дорожче, але тільки ви зможете вирішити, який соковитискач краще саме для вас.

Параметри ідеальної соковижималки

Ми поговорили про різновиди соковитискачів, тепер слід обговорити, як вибрати соковитискач для фруктів та овочів за потужністю, матеріалом виготовлення та іншими важливими параметрами.

Якою має бути оптимальна потужність соковижималки

Від того, який потужності буде обраний соковитискач, безпосередньо залежить той факт, наскільки швидко він подрібнюватиме інгредієнти і перетворюватиме на сік.

Віддаючи перевагу відцентровому типу роботи, оптимальна потужність соковижималки повинна бути в межах 310-850 Вт. Вибираючи шнекову соковитискач, слід віддавати перевагу потужності 90-300 Вт, даному агрегату не потрібна велика потужність, тому що сік виділяється завдяки утворенню великого тиску. Якщо ви вирішили вибрати просту соковитискач цитрусових або прес, у такому випадку варто вибирати моделі з потужністю 40-200 Вт.

Вибір швидкості залежить від того, яку модель ви бажаєте бачити у себе вдома.

Швидкість обертання

Варто відзначити, що від швидкості обертання залежить не тільки швидкість одержання соку, але й збереження корисних властивостей.

Преси для цитрусових під час обертання підігріваються, що призводить до втрати частини корисних властивостей цього фрукта.

Для того щоб отримати сік у відцентровій соковижималці, необхідно щоб вона робила від 8 000 до 10 000 оборотів на хвилину, але більше оборотів не потрібно, оскільки сік вийде занадто густим.

Шнекові соковижималки роблять 40 -110 оборотів за хвилину і вважаються найбільш ідеальними, тому що напій виходить максимально вітамінізованим.

Який соковитискач краще, якому матеріалу варто віддати перевагу?

Сьогодні представлені на ринку два типи матеріалів кухонних агрегатів, виконані в пластиці та нержавіючій сталі. Тому може виникнути питання, як вибрати соковитискач для дому, а також, якому матеріалу варто віддати перевагу?

Нержавіюча сталь вважається найбільш ідеальним варіантом, так як вона не піддається окисленню та фарбуванню, а також не боїться ударів та відрізняється надійністю.

Пластикові варіанти схильні до фарбування, а також вбирання запахів овочів і фруктів. Такі прилади необхідно відразу після приготування соку ретельно мити. Пластик схильний до сколів, якщо його впустити або вдарити.

Варто зазначити, що обидва матеріали прості у догляді і не приносять клопоту під час їх очищення та миття.

Як вибрати соковитискач за обсягом чаші?

Об'єм чаші в соковижималці може бути від 0,4 до 2 літрів. Він залежить безпосередньо від того, яку модель ви вибрали.

Якщо приготування соку планується для однієї людини, то вам буде достатньо вибрати чашу 0,4-0,6 літра. Для того щоб напоїти велику родину смачним і корисним соком, слід вибирати соковитискач об'ємом 1,5-2 літри.

Завантажувальний отвір

Ми поговорили про основні правила, як вибрати соковитискач, тепер хочемо звернути вашу увагу на розмір завантажувального отвору. Залежно від моделі та виробника, отвір може бути різного розміру.

Чим більше буде отвір, тим простіше в нього помістити фрукти та овочі, різного розміру та щільності.

Кількість швидкісних режимів

Швидкісні режими в соковитискачах можуть бути різними. Наприклад, для цитрусових достатньо лише однієї швидкості, тоді як у відцентрової соковижималки має бути кілька швидкісних режимів.

У відцентровій соковижималці можна приготувати сік із овочів та фруктів. Залежно від того, з якого інгредієнта виготовляється сік, слід вибирати швидкісний режим. Тобто для м'яких і податливих фруктів слід вибирати мінімальний швидкісний режим, а для твердих - максимальний. Завдяки можливості регулювання швидкості, можна вибрати найбільш підходящу для отримання соку.

Якщо вибрати шнекову соковижималку, слід знати її нюанси роботи. Якщо планується пропускати твердий фрукт, повинна бути обрана мінімальна швидкість, а для м'яких - швидкість повинна бути вищою, тому що під час обертання шнека він повинен встигати переробляти продукт, що потрапив усередину.

Як вибрати соковитискач, чи потрібен плавний запуск?

Плавний запуск - це функція, яка є не у кожної соковижималки, але завдяки їй робота агрегату забезпечується з плавних оборотів, тому не перегрівається двигун, а також продовжується його термін експлуатації.

Яку подачу соку вибрати – пряму чи у вбудовану ємність?

Також слід обговорити питання про те, як вибрати соковитискач виходячи з того, як подається приготований сік. Деякі соковитискачі подають сік безпосередньо через носик, до нього потрібно буде поставити чашку або склянку. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто робить напій для одного.

Якщо ви плануєте приготувати напій на сім'ю або для заготовок на зиму, краще віддати перевагу соковижималкам, які мають вбудовану ємність достатнього обсягу.

Завантажувальний лоток

Цей елемент допомагає впоратися з великою кількістю фруктів, завдяки якому можна дозовано відправляти шматочки або цілі ягоди в соковитискач.

Безпека соковижималки

Не тільки важливо задуматися про те, як вибрати універсальну соковижималку, а й про її безпеку використання. Наприклад, у більшості моделей створений триступінчастий рівень безпеки. Соковитискач не працюватиме у випадку, якщо скоба на верхній кришці не буде закрита, якщо кришка випадково відкривається, то робота агрегату автоматично переривається.

Для того, щоб під час роботи кухонного гаджета, прилад не тікав через вібрацію, зроблені гумові ніжки.

Як вибрати соковижималку для дому просту в обслуговуванні

Щоб соковитискач приносив лише позитивні емоції не тільки під час приготування соку, а й миття, слід віддавати перевагу простим конструкціям та невеликим габаритам гаджета.

Ось кілька порад, які допоможуть вам спростити процес використання агрегату.

Якщо у вас в наборі буде щітка, тоді ви зможете насолоджуватися простим очищенням сепаратора та сита. Завдяки щітці процес очищення триватиме мінімум часу. Уточнюйте перед покупкою, чи можна мити сито в посудомийній машині, щоб самостійно не вибирати кісточки, що застрягли в ній. Також зверніть увагу, щоб була функція автоматичного скидання макухи, щоб вам не доводилося кожні кілька хвилин зупиняти прилад і видаляти його вручну. Не відмовте собі у простоті догляду за агрегатом і виберіть той, у якому є можливість промивання шляхом заливання води в нього, даний етап проводиться до того моменту, як машина буде розібрана, при цьому основна частина забруднень буде легко та швидко видалена.

Правила експлуатації соковижималкою

Для того щоб насолоджуватися тривалою та якісною роботою соковижималки, слід знати та застосовувати її правила використання.

Потрібно подрібнювати продукти згідно з інструкцією, а також пропускати лише ті інгредієнти, які дозволені для експлуатації. Щоб не перевантажувати агрегат під час роботи, експерти рекомендують нарізати їх на шматочки. Так прилад працюватиме без надриву і не перегріваючись. Якщо кісточка у плода велика, наприклад, сливова чи вишнева, її необхідно видалити, оскільки вона може не лише затупити ніж, а й пошкодити його. Після використання приладу всі знімні частини необхідно вимити, щоб видалити весь макуха і не допускати висихання його на стінках, так як відмити залишки, що засохли, буде на порядок складніше.

Ми детально розповіли, яку вибрати соковижималку для яблук, овочів і цитрусових, на які нюанси звернути увагу, щоб ви змогли придбати якісний кухонний гаджет, що підходить під ваші вимоги, що дозволяє насолоджуватися простотою приготування соків.