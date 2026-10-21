«Книгарня Є» закрила свої магазини на вокзалах Києва й Одеси

Мережа «Книгарня Є» оголосила про закриття своїх магазинів на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. Головною причиною такого рішення назвали безпекову ситуацію.

«На жаль, безпекова ситуація та обставини, у яких ми всі зараз перебуваємо, не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори, — заявила компанія в соцмережах. — Для нас ці книгарні була не просто місцями, де можна придбати книжку. Вони були частиною чиїхось маршрутів, початком нових історій і можливістю взяти із собою щось особливе».

Мережа «Книгарня Є», яка працює на українському ринку 2007 року, об'єднує близько 80 магазинів у 20 областях України, а також має інтернет-магазин.

Книжкова інфраструктура регулярно зазнає ударів через російські обстріли. Зокрема, у травні цього року внаслідок нічної атаки постраждала філія мережі на київському Подолі. За даними Міністерства культури, від початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив щонайменше 21 атаку на об'єкти книжкової сфери.