На Подолі відкрили Set Cafe: з кавою, сніданками і робочим простором

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Наталія Габрух
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На вулиці Волоській, що на Подолі відкрили Set Cafe, пише The Village Україна.

«Кафе поєднує простоту звичайної кавʼярні, вишукану кухню й простір для роботи за ноутбуком», — кажуть у закладі.

Set Cafe належить до ресторанної компанії Set Catering, яка до 24 лютого спеціалізувалася на обслуговуванні заходів. Після повномасштабного вторгнення вони стали офіційним партнером благодійної організації World Central Kitchen.

У Set Cafe можна замовити сніданки, а також обрати з широкого асортименту холодних та гарячих закусок та салатів. У меню також представлені основні страви та супи. З напоїв тут можна замовити каву, какао, асорті фруктових та зернових чаїв, а також крафтові лимонади.

Найближчим часом в меню планують додати винну карту і коктейлі.

Ціни: омлет «Пуляр» з лососем або хамоном — 200 грн, сирники з соусом «Манго» — 190 грн, томатний суп з креветками — 210 грн, тост із гуакамоле — 280 грн, смажені спринг-роли з качкою — 300 грн, сирне ризотто з креветками й печеним перцем — 360 грн, капучино — 65 грн, чай гречаний — 90 грн

Адреса: вул. Волоська, 33

Режим роботи: 08:00–20:00 (будні), 09:00–21:00 (вихідні)

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А ви хотіли б відвідати Set Cafe?
Опубліковано: 10 січня 2024
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