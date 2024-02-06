На Павлівській відкривають ретро-заклад “Кафе Марія”

У Києві на вулиці Павлівській з 15 лютого розпочне роботу новий заклад з ретро-естетикою під назвою “Кафе Марія”.

Про це пише “Хмарочос”.

Власники закладу — Лейла Туваклієва, власниця кондитерської Leilia Bakery, Сашко Боровський, який працював над закладами “Дилетант” і “Дублер” та Паша Полторакін, що працював з кавою в закладах Good Wine.

“Відкриватиметься заклад дуже рано, і пропонуватиме свіжоспечений хліб, булочки і ранкові сніданки. Після четвертої години дня атмосфера кафе змінюватиметься до вечірнього формату, з вином. Голосних вечірок не плануємо, і взагалі, тут поважають ретро-естетику, як в дизайні, так і в погляді на кухню”, — кажуть власники.

Основна концепція закладу буде зосереджена на принципі домашнього приготування їжі. В меню будуть представлені такі страви, як лазанья, млинці, сирники, які будуть виготовлені з певними ускладненнями, щоб додати унікальності завдяки професійному підходу шеф-кухарів. Наприклад, до вареників з картоплею пропонуватимуть соус "Альфредо" та блю-чіз.

Адреса: вул. Павлівська, 26/41

Instagram

Фото: “Хмарочос”