Лате зі свининою, сири для покращення пам’яті та котлети четвертого покоління: що нового в українському та світовому foodtech

Світові ринки під тиском нових харчових та екологічних трендів. Доки в Шанхаї святкують новий рік, попиваючи лате зі смаком свинини , на Тижні моди в Копенгагені феєрично демонструють замінники хутра, створені з кропиви . Про ці та інші новини місяця у рубриці Їжа майбутнього розповідаємо разом з виданням NEWFOOD.

Першовідкривач рослинного м’яса створив яловичину четвертого покоління . Секретними інгредієнтами нового продукту стали олія авокадо, червона сочевиця та боби. З цією інновацією компанія-розробник Beyond Meat планує підняти планку якості для всіх виробників рослинного м’яса.

Розробник запевняє, що олія авокадо надала альтернативній яловичині більш м’якого смаку та розкрила м’ясні ноти. Але оскільки вона є продуктом преміумкласу, котлети Beyond Meat тепер будуть дорожчими.

Сироварня O’bereg виготовлятиме на Сумщині сири, які покращують пам’ять . До лінійки унікальних сирів планують додати ще один — з грибами шиїтаке. Гриби містять селен, цинк, стеаринову кислоту та мирістінову кислоту, можуть відновлювати нейронні зв’язки, покращувати пам’ять і розумову діяльність.

З океанічної води створили напій для спортсменів . Стартап Refix позиціює напій як такий, що підтримує правильний рівень гідратації та забезпечує відновлення мінеральних солей, втрачених під час тренувань. Розробник говорить, що океанська вода містить таку саму частку мінеральних солей — магнію, хлориду, кальцію і калію — як і плазма крові.

Виробник чаю створив букети, які можна заварювати . Унікальний формат придумала польська компанія Dary Natury. Мінібукети із чаю, сухих трав і квітів дуже деталізовані. Їх збирають вручну та для зручності кріплять на дерев’яні палички. Щоб заварити напій, достатньо залити букет окропом.

Олію майбутнього ферментують із водоростей за три дні . Це уже друга спроба створити унікальний продукт для смаження, і цього разу – вдала. Інноваційну олію із водоростей чавить американський стартап Algae Cooking Club. Продукт має високу концентрацію кислот омега-9 та майже не димить. Олію уже встиг протестувати шеф-кухар з трьома зірками Мішлен. Говорить, що її смак – дуже чистий.

Перша риба з 3D-принтера йде у маси . Цільне філе лосося австрійський стартап Revo Foods виготовляє із мікропротеїну за технологію екструзії. Це дозволяє поєднати різні типи пластів та волокон та досягти вигляду і соковитості, характерних для справжньої риби. Раніше компанія отримала 1,5 млн євро гранту на свою розробку, зараз можна стати її інвестором .

Печиво з рідкісними грибами активує мозок та полегшує депресію . Про це стверджує український бренд Savvy Foods, який створює снеки, вівсянки та інші суперпродукти із грибів їжовиків. Їжовик відомий завдяки здатності відновлювати нейронні зв’язки, покращувати пам’ять і розумову діяльність. У компанії запевняють, що вживання гриба полегшує симптоми депресії та знижує запальні процеси в організмі.

Каву без рослин вдалося виростити у лабораторії ізраїльському стартапу Pluri, який працює у сегменті клітинного сільського господарства. Компанія запевняє, що для отримання кави інноваційним способом їй достатньо листя рослин. Pluri проводить біопсію клітин, а потім біореактор продукує справжні кавові зерна, які збирають, висушують та обсмажують.

Інноваційна кавоварка працює на WI-FI та варить каву з повітря . Цього року на технологічній конференції в Лас-Вегасі компанія Kara Water представила Kara Pod – бездротову кавоварку, яку не потрібно поповнювати водою. Натомість Kara Pod використовує технологію, яка перетворює на питну воду вологість із повітря. З неї можна не тільки готувати каву, але й просто пити. За день кавоварка продукує більше ніж 3 літрів води.

Ірландці створили морозиво із легендарного пива . Тим, хто ніколи не чув про морозиво із Guinness, це може здатися дуже дивним. Але насправді у мережі користувачі уже виклали незліченну кількість рецептів для домашнього приготування морозива із темним стаутом.

Нарешті десерт випустила і сама компанія. Він поєднує пікантний смак легендарного пива Guinness з вершковою солодкістю морозива та кленовим сиропом. Морозиво містить 5% алкоголю за об’ємом і продається лише тим, хто старший 21 року.

Штучний інтелект придумав спеціальний хліб для тих, хто кохає та ревнує . Випекла унікальний продукт Kimuraya, найстаріша пекарня Японії.