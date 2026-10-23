Гурт Раяна Ґослінґа анонсував новий реліз — уперше за 17 років

Рок-дует Dead Man’s Bones, заснований актором Раяном Ґослінґом і музикантом Заком Шилдсом, оголосив про повернення на сцену з новим матеріалом, який вийде 27 жовтня. Це буде перший реліз гурту за 17 років — свій дебютний і єдиний однойменний альбом, записаний разом із дитячим хором Silverlake Conservatory, колектив випустив ще у 2009 році. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Dead Man’s Bones відомі своїм готично-роковим звучанням із текстами про привидів та монстрів. Колектив залишається вірним цьому стилю, підгадавши анонс під Гелловін. У тизерному відео моторошний голос зачитує віршоване послання про тіні й привидів, а дитячий голос — імовірно, однієї з доньок Ґослінґа — вигукує дату релізу.

На повернення гурту раніше натякала й партнерка Ґослінґа Єва Мендес. На своїй сторінці вона опублікувала допис із підписом: «Намагаюся закликати нову музику від Dead Man’s Bones», а після офіційного підтвердження додала: «Він стримав свою обіцянку».

Попри тривалу паузу в діяльності Dead Man’s Bones, Раян Ґослінґ регулярно демонстрував свої вокальні здібності в кіно. Зокрема, у мюзиклі «Ла-Ла Ленд» та стрічці «Барбі» — хіт «I’m Just Ken» у його виконанні приніс акторові номінацію на «Ґреммі» та став одним із найяскравіших виступів на церемонії «Оскар» у 2024 році.