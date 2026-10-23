Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

«Цуценята наживо»: фінське цілодобове реаліті-шоу про собак стало телехітом

Артем Черничко 23 жовтня 2026
401

Фінське цілодобове телешоу Pentulive («Цуценята наживо»), присвячене життю собаки та її шести новонароджених цуценят, збирає мільйонні охоплення та б'є рекорди переглядів. Проєкт суспільного мовника Yle пропонує глядачам не лише 24-годинну вебкамеру, а й вечірні чати із селекціонером, подкаст і сповіщення про щоденні успіхи вихованців — від народження й зважування до першої стрижки кігтів.

Це вже шостий сезон популярного шоу, яке є частиною скандинавського тренду «повільного телебачення» (slow TV). Напрям зародився в Норвегії 2009 року з 7-годинної трансляції поїздки потягом, а в Швеції став популярним завдяки шоу про річну міграцію лосів.

Прев'ю відео

Нинішній сезон Pentulive уже переглянули понад 1 мільйон годин за перші два тижні, а загальне охоплення сягнуло 1,85 мільйона унікальних глядачів. Формат вийшов за межі Фінляндії: його показують у Швеції під назвою Valparna live, а також продали мовнику в Нідерландах, пише The Guardian.

Головні герої проєкту — чотири кобелі та дві суки породи лаготто-романьйоло. У двотижневому віці глядачі шляхом голосування обирають їм ім'я серед варіантів на кшталт Марта, Тімо, Роня та Данте. У середині грудня цуценята залишать матір на ім'я Хілкка та вирушать до нових родин.

Авторка концепції, наукова журналістка Пірйо Коскінен, зауважує, що початково метою шоу була просвіта щодо виховання собак та їхніх перших тижнів життя. Втім, для багатьох глядачів проєкт став можливістю відпочити від тривожних новин.

«Війни, бомбардування, зміна клімату викликають тривогу, а спостереження за собачою родиною дає змогу бодай на мить абстрагуватися. Це ніби дивитися на циклічність любові й турботи. Це справжнє диво народження й зростання, яке відбувається просто зараз», — зазначає Коскінен.

Мітки
Новини
Читайте також
Гурт Раяна Ґослінґа анонсував новий реліз — уперше за 17 років Співачка Raye здобула премію Mercury Prize за альбом, у записі якого взяли участь понад 100 музикантів Картину Моне продали за рекордні €50 мільйонів на аукціоні Sotheby’s Творця відеоігор про Маріо та Зельду відзначать однією з найвищих нагород Японії
Серіал «Дипломатка» — наступник «Карткового будинку» 23 жовтня 2026 Як я купив квиток на весілля незнайомців 23 жовтня 2026 «Надія» — нон-стоп-фільм із РДУГ-екшеном 22 жовтня 2026 Війна в мініатюрі: зруйнований Нікополь у діорамах Єсенії Сердюк 22 жовтня 2026 Майже як Сайлент-Гілл: 7 міст, де ніхто не живе 20 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 59 18 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку