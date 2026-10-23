«Цуценята наживо»: фінське цілодобове реаліті-шоу про собак стало телехітом

Фінське цілодобове телешоу Pentulive («Цуценята наживо»), присвячене життю собаки та її шести новонароджених цуценят, збирає мільйонні охоплення та б'є рекорди переглядів. Проєкт суспільного мовника Yle пропонує глядачам не лише 24-годинну вебкамеру, а й вечірні чати із селекціонером, подкаст і сповіщення про щоденні успіхи вихованців — від народження й зважування до першої стрижки кігтів.

Це вже шостий сезон популярного шоу, яке є частиною скандинавського тренду «повільного телебачення» (slow TV). Напрям зародився в Норвегії 2009 року з 7-годинної трансляції поїздки потягом, а в Швеції став популярним завдяки шоу про річну міграцію лосів.

Нинішній сезон Pentulive уже переглянули понад 1 мільйон годин за перші два тижні, а загальне охоплення сягнуло 1,85 мільйона унікальних глядачів. Формат вийшов за межі Фінляндії: його показують у Швеції під назвою Valparna live, а також продали мовнику в Нідерландах, пише The Guardian.

Головні герої проєкту — чотири кобелі та дві суки породи лаготто-романьйоло. У двотижневому віці глядачі шляхом голосування обирають їм ім'я серед варіантів на кшталт Марта, Тімо, Роня та Данте. У середині грудня цуценята залишать матір на ім'я Хілкка та вирушать до нових родин.

Авторка концепції, наукова журналістка Пірйо Коскінен, зауважує, що початково метою шоу була просвіта щодо виховання собак та їхніх перших тижнів життя. Втім, для багатьох глядачів проєкт став можливістю відпочити від тривожних новин.

«Війни, бомбардування, зміна клімату викликають тривогу, а спостереження за собачою родиною дає змогу бодай на мить абстрагуватися. Це ніби дивитися на циклічність любові й турботи. Це справжнє диво народження й зростання, яке відбувається просто зараз», — зазначає Коскінен.