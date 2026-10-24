У Львові колишній склад фабрики Бачевського перетворять на виставковий простір

У Львові планують відреставрувати «Комплекс промислових будівель поч. XIX ст.-XX ст.» на вулиці Богдана Хмельницького, 114–116. Це пам’ятки архітектури місцевого значення, які раніше були складом пляшок фабрики Бачевського. Після реставрації тут облаштують торгово-виставковий простір, повідомляє Львівська міськрада.

Проєкт представив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому міськради. Реставрацію планує здійснити компанія «Ріел-Девелоп».

Проєкт передбачає реставрацію фасадів зі збереженням історичних конструкцій та автентичних декоративних елементів. Висоту будівель змінювати не планують. Для природного освітлення приміщень встановлять даховий ліхтар.

«Згідно поданих на розгляд матеріалів, видно, що це буде масштабна реставрація фасадів. Підприємці також реставрують сусідні корпуси», — розповів Антон Коломєйцев.

На першому поверсі облаштують зал площею майже 169 м² та окремий експозиційний зал на 83 м². Також передбачені хол, рецепція та санітарні приміщення. Усі приміщення планують зробити безбар'єрними.

Історія фабрики Бачевських почалася 1782 року, коли підприємець Лейба Бачелес заснував ґуральню у селі Вибранівка поблизу Львова. У 1810 році його онук Леопольд Бачевський переніс виробництво до села Знесіння. Згодом фабрика стала одним із найбільших виробників алкогольних напоїв у Галичині, а її продукція отримувала нагороди на виставках у Відні, Амстердамі, Лондоні та Парижі.

Неподалік, на вулиці Богдана Хмельницького, 124, розташований Jam Factory Art Center. Центр сучасного мистецтва відкрили у відреставрованій будівлі «Фабрики повидла», де раніше виготовляли алкогольні напої, а згодом — фруктові та овочеві консервації.