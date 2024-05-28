Холодна кава: 6 рецептів для спекотного дня
Спека — не привід відмовлятися від кави. Адже в гаряче американо, лате й навіть еспресо завжди можна додати лід, отримавши напій, що одночасно і бадьорить, і освіжає.
Пропонуємо вам кілька рецептів холодної кави, що прикрасить спекотні дні. Про фрапе й айс-лате говорити не будемо, це надто банально. Натомість ділимося рецептами еспресо-тоніка, бамбл-кави, колд брю, глясе, дальгона-кави і холодної кави по-японськи.
Еспресо-тонік
Еспресо-тонік — найпростіший холодний кавовий напій. Заварити подвійне еспресо та влити його у склянку з охолодженим тоніком. Все. Просто, як і все геніальне. І як усі геніальні речі цей напій з’явився абсолютно випадково. Колись у Швеції на ранок після веселої п’янки бариста Анне Лунелл, страждаючи від спраги і похмілля, налила свіжозварене еспресо в склянку, в якій був тонік. Вийшло дуже смачно й освіжаюче.
Інгредієнти:
- еспресо — 60 мл
- тонік — 100-150 мл
- лід — кілька кубиків
Як готувати:
- Зварити еспресо.
- У склянки покласти лід і налити тонік. Точна кількість тонка залежить від смаку, який ви хочете отримати.
- Зверху вилити еспресо. На бажання можна прикрасити скибкою лайма чи лимона.
Бамбл-кава
Бамбл-кава, яку ще називають апельсинова кава чи кавовий лимонад, — це мікс з охолодженого еспресо або американо з додаванням карамельного сиропу та апельсинового соку. Компоненти акуратно вливають у склянку по черзі, щоб текстура вийшла шаруватою, з контрастними кольоровими смугами. Готовий напій за кольором нагадує забарвлення джмеля, звідси, власне, і назва (bumble у перекладі з англійської – джміль).
Інгредієнти:
- еспресо — 60 мл
- апельсиновий сік — 60 мл
- карамельний сироп — 1 ч. л.
- лід — на бажання
Як готувати:
- Якщо ви готуєте бамбл-каву з льодом, то одразу скласти лід на дно склянки. Зверху на лід налити сироп (якщо любите солодке, можете збільшити кількість сиропу).
- Додати апельсиновий сік (краще фреш).
- Зварити еспресо.
- Акуратно влити готове еспресо на апельсиновий сік, щоб він ліг окремим шаром від соку.
Колд брю
Колд брю — це метод заварювання кави у холодній воді. Точніше, не заварювання, а настоювання. Напій виходить дуже насиченим, добре тонізує і має солодший і гіркіший смак. Кислинка, що притаманна фільтр-каві, внаслідок холодного методу майже нівелюється.
Інгредієнти:
- вода — 1 літр
- мелена кава — 70-80 г
Як готувати:
- У будь-який посуд (наприклад, скляну банку) насипати свіжо змелену каву.
- Налити воду кімнатної температури. Трошки збовтати.
- Поставити в кухонну шафу на 10-12 годин або в холодильник на добу. Якщо ставити в холодильник, треба накрити кришкою, аби кава не вбирала в себе сторонні запахи.
- Процідити каву через фільтр-пакети в іншу банку або глечик. Кава колд брю готова.
Кава глясе
Каву глясе багато хто плутає з десертом афогато. Воно зрозуміло: і там, і там у складниках є кава та морозиво. Але це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Афогато — це десерт, у якому морозиво заливається шотом гарячого еспресо. Натомість глясе — кавовий напій з додаванням морозива. Його ми вам і пропонуємо приготувати.
Інгредієнти:
- чорна кава — 200 мл
- морозиво — 50 г
- збиті вершки, шоколадна крихта — для прикраси
Як готувати:
- Заварити міцну каву будь-яким зручним способом. Остудити.
- Перелити у велику склянку або келих.
- Додати морозиво та прикрасити збити вершками і тертим шоколадом.
Японська холодна кава
Японська холодна кава — це напій, в якому мелені зерна заварюються гарячою водою, але кава при цьому одразу повільно, крапля за краплею, стікає на лід. Такий спосіб знижує кислотність і гіркоту напою та розкриває його глибокий аромат. Для цього напою вам знадобляться кухонні ваги (щоб відміряти точну кількість інгредієнтів), кавомолка, фільтр для кавоварки, а також кемекс або лійка-дріпер для заварювання фільтр-кави.
Інгредієнти:
- кавові зерна — 30 г
- кубики льоду — 120 г + для подачі
- гаряча вода — 300 мл (не окріп, температура має бути 91–96°C, це важливо!)
Як готувати:
- Подрібнити зерна в кавомолці. Вони мають бути середнього помелу.
- Вставити фільтр у кемекс або дріпер. Обдати папір гарячою водою. Вилити зайву рідину з кемексу.
- Прибрати фільтр, скласти в кемекс чи дріпер лід і поверніть його на місце.
- Всипати у фільтр свіжомелену каву. Трохи полити гарячою водою по колу так, щоб зерна повністю намокли. Зручніше використовувати чайник із тонким носиком. Але якщо такого немає, просто лийте повільно й акуратно.
- Кава почне капати на лід. Через приблизно 30 секунд поступово додати решту води. Дочекатися, коли кава перестане стікати вниз, на це піде кілька хвилин.
- Прибрати фільтр і розлити каву в чашки або склянки з льодом.
Дальгона-кава
Дальгона — це кавовий напій родом з Південної Кореї, який свого часу “розірвав” Instagram і TikTok. Для його приготування потрібно збити кавову пінку та викласти на холодне молоко. Нічого складно, знадобиться лише трошки терпіння, поки збиватимете каву вінчиком.
Інгредієнти:
- розчинна кава — 2 ст. л.
- цукор — 2 ст. л.
- гаряча вода — 2 ст. л.
- молоко — 300 мл
- лід — на смак
Як готувати:
- Викласти в миску каву та цукор, додати дуже гарячу воду.
- Вінчиком (або міксером на високій швидкості) збивати інгредієнти, поки маса не перетвориться на пишну світло-коричневу піну.
- Холодне молоко налити в склянки, заповнивши їх на три чверті. На бажання на цьому етапі можна додати кубики льоду.
- Ложкою акуратно викласти кавову масу на молоко.