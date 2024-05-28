Холодна кава: 6 рецептів для спекотного дня

Спека — не привід відмовлятися від кави. Адже в гаряче американо, лате й навіть еспресо завжди можна додати лід, отримавши напій, що одночасно і бадьорить, і освіжає.

Пропонуємо вам кілька рецептів холодної кави, що прикрасить спекотні дні. Про фрапе й айс-лате говорити не будемо, це надто банально. Натомість ділимося рецептами еспресо-тоніка, бамбл-кави, колд брю, глясе, дальгона-кави і холодної кави по-японськи.

Еспресо-тонік

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Еспресо-тонік — найпростіший холодний кавовий напій. Заварити подвійне еспресо та влити його у склянку з охолодженим тоніком. Все. Просто, як і все геніальне. І як усі геніальні речі цей напій з’явився абсолютно випадково. Колись у Швеції на ранок після веселої п’янки бариста Анне Лунелл, страждаючи від спраги і похмілля, налила свіжозварене еспресо в склянку, в якій був тонік. Вийшло дуже смачно й освіжаюче.

Інгредієнти:

еспресо — 60 мл

тонік — 100-150 мл

лід — кілька кубиків

Як готувати:

Зварити еспресо. У склянки покласти лід і налити тонік. Точна кількість тонка залежить від смаку, який ви хочете отримати. Зверху вилити еспресо. На бажання можна прикрасити скибкою лайма чи лимона.

Бамбл-кава

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Бамбл-кава, яку ще називають апельсинова кава чи кавовий лимонад, — це мікс з охолодженого еспресо або американо з додаванням карамельного сиропу та апельсинового соку. Компоненти акуратно вливають у склянку по черзі, щоб текстура вийшла шаруватою, з контрастними кольоровими смугами. Готовий напій за кольором нагадує забарвлення джмеля, звідси, власне, і назва (bumble у перекладі з англійської – джміль).

Інгредієнти:

еспресо — 60 мл

апельсиновий сік — 60 мл

карамельний сироп — 1 ч. л.

лід — на бажання

Як готувати:

Якщо ви готуєте бамбл-каву з льодом, то одразу скласти лід на дно склянки. Зверху на лід налити сироп (якщо любите солодке, можете збільшити кількість сиропу). Додати апельсиновий сік (краще фреш). Зварити еспресо. Акуратно влити готове еспресо на апельсиновий сік, щоб він ліг окремим шаром від соку.

Колд брю

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Колд брю — це метод заварювання кави у холодній воді. Точніше, не заварювання, а настоювання. Напій виходить дуже насиченим, добре тонізує і має солодший і гіркіший смак. Кислинка, що притаманна фільтр-каві, внаслідок холодного методу майже нівелюється.

Інгредієнти:

вода — 1 літр

мелена кава — 70-80 г

Як готувати:

У будь-який посуд (наприклад, скляну банку) насипати свіжо змелену каву. Налити воду кімнатної температури. Трошки збовтати. Поставити в кухонну шафу на 10-12 годин або в холодильник на добу. Якщо ставити в холодильник, треба накрити кришкою, аби кава не вбирала в себе сторонні запахи. Процідити каву через фільтр-пакети в іншу банку або глечик. Кава колд брю готова.

Кава глясе

Фото: Freepik.com

Каву глясе багато хто плутає з десертом афогато. Воно зрозуміло: і там, і там у складниках є кава та морозиво. Але це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Афогато — це десерт, у якому морозиво заливається шотом гарячого еспресо. Натомість глясе — кавовий напій з додаванням морозива. Його ми вам і пропонуємо приготувати.

Інгредієнти:

чорна кава — 200 мл

морозиво — 50 г

збиті вершки, шоколадна крихта — для прикраси

Як готувати:

Заварити міцну каву будь-яким зручним способом. Остудити. Перелити у велику склянку або келих. Додати морозиво та прикрасити збити вершками і тертим шоколадом.

Японська холодна кава

Фото: Unsplash/Karl Fredrickson

Японська холодна кава — це напій, в якому мелені зерна заварюються гарячою водою, але кава при цьому одразу повільно, крапля за краплею, стікає на лід. Такий спосіб знижує кислотність і гіркоту напою та розкриває його глибокий аромат. Для цього напою вам знадобляться кухонні ваги (щоб відміряти точну кількість інгредієнтів), кавомолка, фільтр для кавоварки, а також кемекс або лійка-дріпер для заварювання фільтр-кави.

Інгредієнти:

кавові зерна — 30 г

кубики льоду — 120 г + для подачі

гаряча вода — 300 мл (не окріп, температура має бути 91–96°C, це важливо!)

Як готувати:

Подрібнити зерна в кавомолці. Вони мають бути середнього помелу. Вставити фільтр у кемекс або дріпер. Обдати папір гарячою водою. Вилити зайву рідину з кемексу. Прибрати фільтр, скласти в кемекс чи дріпер лід і поверніть його на місце. Всипати у фільтр свіжомелену каву. Трохи полити гарячою водою по колу так, щоб зерна повністю намокли. Зручніше використовувати чайник із тонким носиком. Але якщо такого немає, просто лийте повільно й акуратно. Кава почне капати на лід. Через приблизно 30 секунд поступово додати решту води. Дочекатися, коли кава перестане стікати вниз, на це піде кілька хвилин. Прибрати фільтр і розлити каву в чашки або склянки з льодом.

Дальгона-кава

Фото: Freepik.com

Дальгона — це кавовий напій родом з Південної Кореї, який свого часу “розірвав” Instagram і TikTok. Для його приготування потрібно збити кавову пінку та викласти на холодне молоко. Нічого складно, знадобиться лише трошки терпіння, поки збиватимете каву вінчиком.

Інгредієнти:

розчинна кава — 2 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

гаряча вода — 2 ст. л.

молоко — 300 мл

лід — на смак

Як готувати: