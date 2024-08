Топові міжнародні експерти обрали найкращі вина України: зберігайте список

Відомі міжнародні експерти обрали список 24 найкращих вин України.

Подія відбулася у Варшаві, де вперше за історію України зібралися 6 Master of Wine з 5 різних країн ЄС. Вони продегустували вина від 27 виноробень та визначили Top 24 Best Wines of Ukraine.

Дегустаційна комісія, яка оцінювала українські вина, складалась з 6 Masters of Wine, топових експертів (усього їх близько 400 у світі): Войчех Боньковські (Польща), Сара Ебботт (Велика Британія), Річард Бампфілд (Велика Британія), Каро Маурер (Німеччина), Кііс ван Кастерен (Нідерланди), Гайді Мякінен (Фінляндія).

У змаганні взяли участь виноробні з усіх куточків України – з Київщини, Житомира, Тернополя, Закарпаття, Миколаївщини та Одеси. Від маленьких крафтових до великих визнаних виробників. Усього на конкурс було подано 91 зразок.

Найбільша в Україні спільнота про вино “Сомельє в Зелених штанях” знайомить зі списком ТОП-12 українських вин на думку експертів з різних куточків світу.

ТОП-12 найкращих вин України:

1. Grande Vallée White Brut 2023 Méthode Charmat – біле ігристе брют, 40% шардоне, 30% рислінг, 30% піно блан

2. Колоніст Біссер – біле ігристе брют, 100% шардоне

3. SHABO Reserve Шардоне 2022 – біле сухе, 100% шардоне

4. Бейкуш Тельті Курук 2023 – сухе біле, 100% тельті курук (унікальний сорт)

5. Frumushika-Nova Мускат Оттонель Not Filtered 2022 – біле сухе, 100% мускат Оттонель

6. Villa Tinta Сухолиманський Premium Collection 2022 – біле сухе, 100%

сухолиманський (унікальний сорт)

7. Бейкуш Арбіна 2021 – оранж сухе, 100% ркацителі

8. Grande Vallée Saperavi Reserve 2022 – червоне сухе, 100% сапераві

9. SHABO Cabernet Merlot Grande Reserve 2022 – червоне сухе, 70% каберне совіньйон, 30% мерло

10. Бейкуш Лока Дезерта 2020 – червоне сухе, 29% мерло, 28% сапераві, 15% мальбек, 14% каберне совіньйон, 14% темпарнільйо

11. Винний Дім Гігінеїшвілі Alibernet reserve 2022 – червоне сухе, 100% одеський чорний (унікальний сорт)

12. Шато Чизай Furmint Late Harvest 2022 – біле солодке, 100% фурмінт

Повний список ТОП-24 найкращих вин України:

Grande Vallée White Brut 2023 «Méthode Charmat» (Chardonnay 40%, Riesling 30%, Pinot Blanc 30%)

Chateau Chizay Carpathian Sekt Rose Blaufränkisch Brut 2023 (Blaufränkisch 100%)

Grande Vallée White Brut 2020 «Méthode Traditionnelle» (Chardonnay 50%, Pinot Blanc 25%, Pinot Meunier 25%)

Kolonist Bisser Brut, Traditional Method (Chardonnay 100%)

SHABO Chardonnay Reserve 2022 (Chardonnay 100%)

Beykush Winery Telti-Kuruk 2023 (Telti-Kuruk 100%)

Frumushika-Nova Muscat Ottonel Not Filtered 2022 (Muscat Ottonel 100%)

Villa Tinta Sukholymansky Premium Collection 2022 (Sukholymansky 100%)

Bolgrad Chardonnay Grand Reserve Collection 2022 (Chardonnay 100%)

Frumushika-Nova Suholimanske Not Filtered 2023 (Sukholymansky 100%)

SHABO Telti-Kuruk Grand Reserve 2022 (Telti-Kuruk 100%)

Beykush Winery Arbina 2021 (Rkatsiteli 100%)

Chateau Chizay Furmint Orange 2023 (Furmint 100%)

Rose my Wine Eduard Gorodetsky 2023 (Pinot Noir 100%)

Grande Vallée Saperavi Reserve 2022 (Saperavi 100%)

SHABO Cabernet Merlot Grande Reserve 2022 (Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 30%)

Beykush Winery Loca Deserta 2020 (Merlot 29%, Saperavi 28%, Malbec 15%, Cabernet Sauvignon 14%, Tempranillo 14%)

46 Parallel Grand Admiral Сabernet Sauvignon – Merlot – Saperavi 2018 (Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 40%, Saperavi 20%)

GIGI winery Alibernet reserve 2022 (Odesa Black 100%)

Villa Tinta Odesa Black Premium Collection 2020 (Odesa Black 100%)

Kolonist Cabernet Merlot Haute Gamme 2018 (Cabernet-Sauvignon 50%, Merlot 50%)

Bolgrad Cabernet Sauvignon Reserve Bolgrad 2021 (Cabernet Sauvignon 100%)

Beykush Beykush Red 2023 (Pinotage)

Chateau Chizay Furmint Late Harvest 2022 (Furmint 100%).

Фото: Сомельє в зелених штанях