Топові міжнародні експерти обрали найкращі вина України: зберігайте список
Відомі міжнародні експерти обрали список 24 найкращих вин України.
Подія відбулася у Варшаві, де вперше за історію України зібралися 6 Master of Wine з 5 різних країн ЄС. Вони продегустували вина від 27 виноробень та визначили Top 24 Best Wines of Ukraine.
Дегустаційна комісія, яка оцінювала українські вина, складалась з 6 Masters of Wine, топових експертів (усього їх близько 400 у світі): Войчех Боньковські (Польща), Сара Ебботт (Велика Британія), Річард Бампфілд (Велика Британія), Каро Маурер (Німеччина), Кііс ван Кастерен (Нідерланди), Гайді Мякінен (Фінляндія).
У змаганні взяли участь виноробні з усіх куточків України – з Київщини, Житомира, Тернополя, Закарпаття, Миколаївщини та Одеси. Від маленьких крафтових до великих визнаних виробників. Усього на конкурс було подано 91 зразок.
Найбільша в Україні спільнота про вино “Сомельє в Зелених штанях” знайомить зі списком ТОП-12 українських вин на думку експертів з різних куточків світу.
ТОП-12 найкращих вин України:
1. Grande Vallée White Brut 2023 Méthode Charmat – біле ігристе брют, 40% шардоне, 30% рислінг, 30% піно блан
2. Колоніст Біссер – біле ігристе брют, 100% шардоне
3. SHABO Reserve Шардоне 2022 – біле сухе, 100% шардоне
4. Бейкуш Тельті Курук 2023 – сухе біле, 100% тельті курук (унікальний сорт)
5. Frumushika-Nova Мускат Оттонель Not Filtered 2022 – біле сухе, 100% мускат Оттонель
6. Villa Tinta Сухолиманський Premium Collection 2022 – біле сухе, 100%
сухолиманський (унікальний сорт)
7. Бейкуш Арбіна 2021 – оранж сухе, 100% ркацителі
8. Grande Vallée Saperavi Reserve 2022 – червоне сухе, 100% сапераві
9. SHABO Cabernet Merlot Grande Reserve 2022 – червоне сухе, 70% каберне совіньйон, 30% мерло
10. Бейкуш Лока Дезерта 2020 – червоне сухе, 29% мерло, 28% сапераві, 15% мальбек, 14% каберне совіньйон, 14% темпарнільйо
11. Винний Дім Гігінеїшвілі Alibernet reserve 2022 – червоне сухе, 100% одеський чорний (унікальний сорт)
12. Шато Чизай Furmint Late Harvest 2022 – біле солодке, 100% фурмінт
Повний список ТОП-24 найкращих вин України:
- Grande Vallée White Brut 2023 «Méthode Charmat» (Chardonnay 40%, Riesling 30%, Pinot Blanc 30%)
- Chateau Chizay Carpathian Sekt Rose Blaufränkisch Brut 2023 (Blaufränkisch 100%)
- Grande Vallée White Brut 2020 «Méthode Traditionnelle» (Chardonnay 50%, Pinot Blanc 25%, Pinot Meunier 25%)
- Kolonist Bisser Brut, Traditional Method (Chardonnay 100%)
- SHABO Chardonnay Reserve 2022 (Chardonnay 100%)
- Beykush Winery Telti-Kuruk 2023 (Telti-Kuruk 100%)
- Frumushika-Nova Muscat Ottonel Not Filtered 2022 (Muscat Ottonel 100%)
- Villa Tinta Sukholymansky Premium Collection 2022 (Sukholymansky 100%)
- Bolgrad Chardonnay Grand Reserve Collection 2022 (Chardonnay 100%)
- Frumushika-Nova Suholimanske Not Filtered 2023 (Sukholymansky 100%)
- SHABO Telti-Kuruk Grand Reserve 2022 (Telti-Kuruk 100%)
- Beykush Winery Arbina 2021 (Rkatsiteli 100%)
- Chateau Chizay Furmint Orange 2023 (Furmint 100%)
- Rose my Wine Eduard Gorodetsky 2023 (Pinot Noir 100%)
- Grande Vallée Saperavi Reserve 2022 (Saperavi 100%)
- SHABO Cabernet Merlot Grande Reserve 2022 (Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 30%)
- Beykush Winery Loca Deserta 2020 (Merlot 29%, Saperavi 28%, Malbec 15%, Cabernet Sauvignon 14%, Tempranillo 14%)
- 46 Parallel Grand Admiral Сabernet Sauvignon – Merlot – Saperavi 2018 (Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 40%, Saperavi 20%)
- GIGI winery Alibernet reserve 2022 (Odesa Black 100%)
- Villa Tinta Odesa Black Premium Collection 2020 (Odesa Black 100%)
- Kolonist Cabernet Merlot Haute Gamme 2018 (Cabernet-Sauvignon 50%, Merlot 50%)
- Bolgrad Cabernet Sauvignon Reserve Bolgrad 2021 (Cabernet Sauvignon 100%)
- Beykush Beykush Red 2023 (Pinotage)
- Chateau Chizay Furmint Late Harvest 2022 (Furmint 100%).
Фото: Сомельє в зелених штанях