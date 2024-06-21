Українські вина здобули 57 нагород міжнародного конкурсу Decanter World Wine Awards

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Ірина Маймур
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Українські вина здобули 57 нагород на найпрестижнішому винному конкурсі світу Decanter World Wine Awards.

Результати оприлюднили на сайті премії.

Українські вина отримали одну золоту, 14 срібних та 42 бронзових медалі. Золото — у білого вина Limited Edition Muscat Ottonel 2018 марки Shabo.

Загалом нагороди здобули вина 16 українських виноробів. Це 46 Parallel, Beykush Winery, Biologist, Bogdan’s Winery, Chateau Chizay, Chateau Edem, Father’s Wine, Frumushika Nova, Leleka Wines, My Wine, Odesos Winery, Shabo, Terroir, Vintrest, Zelenytsi Winery.

Цьогоріч у конкурсі оцінювали понад 18 тисяч зразків вина, а у журі було 243 провідних винних експерти.

Фото: Maksym Kaharlytskyi/Unsplas

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Опубліковано: 21 червня 2024
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