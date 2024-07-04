Куди поїхати на вихідні: Гід виноробнями України

Пропонуємо вам цікавий варіант поїздки на вихідні в Україні – екскурсії крафтовими виноробнями . Зібрали для вас ті місця, де можна не тільки послухати про вино, а й долучитися до дегустації цього благородного напою.

Виноробня Чизай

Вина, які створює ця виноробня на Закарпатті , спирається на специфіку краю, його історичні особливості. При створенні вина тут поєднують угорську, італійську та австрійську традиції. Цей культурний сплав створив "закарпатське вино". Шато Чизай виготовляє вино виключно із закарпатського винограду, володіючи 272 гектарами власних виноградників.

Екскурсія виноробнею Чизай включає:

дегустацію вин виноробні

йогу

арт

нордік тури на виноградники

Chizay Wine Run

екскурсію в Музей винороба Чиза.

Також ви можете відвідати преміум-дегустацію, під час якої опинитеся у виносховищі та разом із сомельє скуштуєте преміальні та ексклюзивні вина, а також крафтовий закарпатський сир.

Локація: Закарпатська обл. м. Берегово, Урочище Чизай, 1

Ціни: від 55 до 340 гривень (залежно від обраної екскурсії)

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Родинна виноробня Зелениці

Її називають окрасою виноробного Поділля. Розташована неподалік від Кам’янця-Подільського на Хмельниччині. Виноградники підприємства розташовані у славнозвісних Подільських Товтрах, чиї родючі ґрунти дозволяють виноградникам добре рости та плодоносити.

Тут виготовляють такі вина, як Рислінг, Мускат білий, Йоханнітер, Ритон з понад 100 сорті винограду. У 2020 році неподалік виноробні збудували міні готель для прийому гостей та відвідувачів екскурсій.

На виноробні організовують дегустації для відвідувачів, на яких гостей частують не лише вином і закусками, а й унікальною стравою, олією волоського горіха, отриманою з власних садів. Її подають на дегустації з білим бездріжджовим хлібом.

Локація: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Гораївка

Ціни: уточнюйте, залежно від обраної екскурсії

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Виноробня Shabo

Заснована на базі найстарішого винного виробництва України в селищі Шабо родиною Іукурідзе. На території підприємства розташовані 1250 га виноградників та 4 млн виноградних лоз.

На території чинного виноробного комплексу для відвідувачів працює "Центр культури вина Шабо" — туристичний об’єкт, який пропонує дізнатися історію виноробні, прогулятися поміж зелених виноградників та, звісно ж, скуштувати легендарні вина Шабо.

До речі, цього року біле вино марки Shabo здобуло золоту нагороду на найпрестижнішому винному конкурсі світу Decanter World Wine Awards цього року.

Ви можете обрати винний тур (індивідуальну чи групову екскурсію), з дегустацією або без. Також можна придбати подарунковий сертифікат для друзів або колег.

Локація: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Швейцарська, 10

Ціни: від 480 до 1450 гривень (залежно від обраної екскурсії)

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Виноробня у Горохові Village Wine

Village Wine — готельно-ресторанний комплекс у селі Горохове з власною виноробнею. У цьому місці недалеко від Києва проводять дегустації вина прмо з виноградних плантацій виноробні. А також це чудове місце для відпочинку під Києвом , де можна перезапуститися, сховавшись від гамірного міста.

Відвідувачів розселяють у комфортному, стильному готелі. Також, крім екскурсій, у готельно-ресторанному комплексі Village Wine можна проводити сімейні свята чи романтичні побачення, гучні вечірки чи затишні зустрічі з друзями. Крім того, на території комплексу є відкритий басейн , де можна відпочити біля води.

Під час дегустації, де речі, гостям пропонують сирні та м’ясні тарілки, брускети з беконом. Також вам запропонують фірмовий напій виноробні, а також покажуть та розкажуть, як працює виробництво.

Локація: Київська область, Кагарлицький район, село Горохове

Ціни: уточнюється залежно від обраної екскурсії

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Виноробня Wineidea в еко-парку “Ясногородка” під Києвом

Виноробня Wsneidea є частиною сімейного екопарку "Ясногородка" у Київській області. Тут вам проведуть дегустацію таких вин: Цитронний Магарач, Йоханнітер, Рислінг, Совіньйон блан, Каберне Совіньон, Одеський чорний, Піно нуар, Мерло.

На виноробню можна приїхати у винний тур, який включає екскурсію на виноробню та винний льох, дегустацію вина з легкими закусками. Також ви можете обрати великий винний тур з екскурсією виноградників та розширеною дегустацією вина та крафтових напоїв з місцевими сирами.

Крім того, екопарк Ясногородка – чудовий варіант сімейного відпочинку під Києвом, де можна відвідати зоопарк, страусину ферму і спробувати страви зі страусиного меню у місцевому ресторані.

Локація: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32.

Ціни: від 700 до 1200 грн

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Виноробня Bohdan’s Winery

Вина цієї затишної маленької виноробні у Бакоті на Хмельниччині неодноразово займали переможні місця на дегустаціях, які проводила Асоціація сомельє України. У 2019 році на конкурсі "Одеський залив" вина "Барбариска" та "Бакота" від Bohdan`s winery завоювали срібні нагороди від авторитетного журі.

Виноградники та виробництво знаходяться на мальовничих схилах легендарної подільської Бакоти . Тут можна скуштувати вишукані сорти вина з білих сортів винограду. На виноробні є дегустаційна зала на 12-14 осіб із панорамним виглядом на запаморочливі краєвиди та виноградники.

Екскурсія по Bohdan`s winery включає лекцію від винороба та дегустацію вин зі смачними крафтовими сирами.

Локація: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Бакота, вул. Бакітська 31/2

Ціни: уточнюйте у менеджера, ﻿+38 067 135 4888﻿

Виноробня Карла Шоша

Цю виноробню на Закарпатті заснував у 1992 році Карл Карлович Шош, виноградар і винороб у третьому поколінні. Сім'я обслуговує вісім гектарів виноградників та планує розширюватися до 10 гектарів. Поряд із селом є виноградники на південному схилі гори. Найстарша лоза має понад сімдесят п’ять років.

Поруч із винним погребом виноробні, де можна спробувати більше 40 сортів унікальних закарпатських вин, є затишна зала для дегустації вин (розрахована на 48 гостей). Після дегустації кожного сорту вина гостей пригощають нарізаними яблуками, сиром, солоними паличками, печивом, арахісом (аби "стерти" смак напою для чистоти оцінки наступних вин).

Локація: Закарпатська область, Берегівський район, село Кідьош, вул. Ракоці, 52

Ціни: уточнюйте у менеджера, ﻿+38 050 934 7671

Виноробня Фрумушика-Нова

Ця виноробня розташована на території Центру етнографічного сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку "Фрумушика-Нова" в Одеській області. Спеціалізується на виробництві білих, червоних та ігристих вин.

Під час екскурсії гості мають можливість дізнатися історію будівництва винного льоху та короткий опис кожного з представлених вин. Дегустація передбачає смакування 8 сортів вин, створених на виноробні за традиційними рецептами.

Крім того, на території комплексу можна відпочити біля басейну, замовити баню на дровах чи чан, скуштувати страви національної молдавської та бессарабської кухонь у ресторані.

Локація: Одеська область, Болградський район, с. Весела Долина, Фрумушика Нова

Ціни: від 400 грн, для груп до 8 осіб — 3200 грн/екскурсія

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Дізнайтеся також, які українські вина здобули нагороди на найпрестижнішому винному конкурсі світу Decanter World Wine Awards цього року.