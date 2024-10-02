На Житньому ринку відкрилося монокафе “Галушкарня”

На Житньому ринку у Києві запрацювало монокафе “Галушкарня”.

Про це пише The Village Україна.

У закладі готують галушки з печерицями, телятиною, сиром, свининою й лисичками. Також відвідувачі можуть скуштувати напій на основі чорнобривців.

“Галушкарню” прикрасили образами й розташували там один спільний стіл.

Ціни: галушки з печерицями — 150 грн, галушки з телятиною — 180 грн, галушки з сиром — 120 грн, галушки зі свининою — 150 грн, галушки з лисичками — 150 грн, напій на основі чорнобривців — 30 грн

Адреса: вул. Верхній Вал, 16 (Житній ринок)

Режим роботи: з 10:00 до 20:00 (понеділок — вихідний)