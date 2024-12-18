Українські сири, що вразили міжнародних експертів в 2024 році

Українські сири у споживацькому кошику часто присутні лише як інгредієнт для бутерброду або гарячих страв. Та насправді сирна галузь України наразі активно розвивається: на полицях супермаркетів і на онлайн-майданчиках зʼявилося багато цікавих продуктів, що здатні підкорити ваші смакові рецептори та змінити уявлення про локальні сири.

Про виробників з України, сири яких цьогоріч нагородили на найбільшому міжнародному конкурсі World Cheese Awards розказує Оксана Чернова — сирна експертка, засновниця ProCheese , суддя World Cheese Awards.

Найбільший міжнародний сирний конкурс — World Cheese Awards

У світі сирів є власна глобальна арена — World Cheese Awards (WCA). Заснований у 1988 році, цей конкурс є найбільшим та найпрестижнішим у галузі, що збирає тисячі сирів з усіх континентів, аби визначити найкращий у світі.

У 2022 році WCA мав відбутися в Україні, що стало б історичною подією не лише для нашої країни, а й для всієї Східної Європи. На жаль, через повномасштабне вторгнення ці плани було відкладено, але команда ProCheese перейнялася ідеєю участі України у конкурсі попри все. Тому навіть у таких складних умовах українські сири вперше з’явилися серед конкурсантів.

Ця участь стала символом стійкості та прагнення до розвитку. І подарувала нашим виробникам перші 13 нагород світового масштабу. У 2023 році українські сири знову вирушили на конкурс і посіли ще 13 призових місць. Це зміцнило фокус уваги міжнародної гастрономічної спільноти на нашій країні та позитивно вплинуло на авторитет українських сироварів та галузі загалом.

У 2024 році захід відбувся у португальському місті Візеу, де понад 250 міжнародних суддів оцінювали сири за смаком, текстурою, ароматом, зовнішнім виглядом та іншими критеріями, обираючи переможця з-поміж 4700+ конкурсантів. Українські сири теж отримали свої заслужені відзнаки — цьогоріч їх було 8.

Виробники сиру з нагородами

«Мамин сир», Закарпаття

Ця невеличка крафтова сироварня була створена після спалаху Covid-19, коли власниця Наталія вирішила виробляти власну молочну продукцію для сім’ї, щоб бути впевненою в безпечності їжі.

Ароматизований, вкритий чорним перцем сир «Лопта» з цікавим смаком, де поєднується гострота перцю, вершковість і легка кислинка свіжого сиру завоював не тільки срібну нагороду, а й став кращим сиром України за версією WCA.

«Зінка», Київщина

Цей бренд фермерського господарства, що виробляє продукцію з козиного молока, забезпечує високі стандарти своїх сирів. Для цього власники господарства контролюють усі процеси на виробництві: від годівлі тварин і до виготовлення сиру. Минулоріч сироварня здобула цілих 5 нагород на конкурсі.

У 2024 році їх помірно солоний, з солодковершковими нотами твердий сир «Гауда» з козиного молока отримав бронзу, а твердий сир «Корона» з козиного молока з крихкою і водночас маслянистою текстурою, з пряно-фруктовим смаком і нотами сушеної груші та карамелі — срібло.

«Гарбузовий рай», Львівщина

Названа на честь домашнього улюбленця, ця крафтова сироварня була заснована сімейною парою, яка спеціально переїхала з міста до села для розвитку власної справи.

Їх сир з білою пліснявою «Говерла» з нотками густої сметани і прянощів вже другий рік поспіль отримує відзнаку WCA, і в 2024 — це бронза.

«Мукко», Львівщина

Ця молочна ферма і виробництво крафтового сиру розташовані поблизу курортів Моршин та Трускавець. Для створення рецептур продуктів власники залучили нідерландського сировара із 20-річним досвідом.

«Козячий сир з трюфелем» з вершково-грибним смаком та земляними нотками також отримав бронзу на WCA 2024, ставши вже четвертим сиром, що приніс нагороду виробнику.

«Доообра ферма», Київщина

Сироварня заснована на базі молочного господарства, яке син перейняв від батька та розвинув до виробництва сиру. При «Доообрій фермі» також розташований єдиний в Україні музей сиру.

Їх твердий коровʼячий сир «Легенда» зі смаком пряженого молока і водночас маслянистою текстурою та яскравими горіхово-вершковими нотами, а також сир «Бікоз» із козиного молока з вершково-травʼянистим присмаком принесли дві бронзових нагороди для сироварні. До речі, це також вже не перші нагороди для «Доооброї Ферми» з цього конкурсу.

«WineTime», Київщина

Сироварня WineTime — це виробництво української мережі гастромаркетів. На ньому не лише створюють власні сири, а й поєднують імпортну продукцію та місцеве виробництво. Скажімо, у Франції виробник замовляє брі, та на його основі в Україні створює новий продукт: брі з чорним трюфелем.

Вперше представивши напівтвердий «Фонді» на міжнародній арені, виробник отримав свою заслужену бронзу. Цей сир має виражений тваринний аромат та надзвичайно багатий смак топленого масла, іноді овочевого бульйону та пряно-цитрусові ноти в посмаку.

Цьогорічна участь України у World Cheese Awards — це чергове підтвердження того, що навіть у найскладніші часи український бізнес не просто виживає, а стає сильнішим. Завдяки зусиллям нашої команди ProCheese та Ardis Group, а також підтримці партнерів, ми бачимо, як якість, традиції та сучасний підхід до виробництва створюють нову сторінку в історії українського гастрономічного успіху.

Український сир — це більше, ніж продукт. Це історія смаку, культури та сили. І ця історія тільки починається.