Мішленівські делікатеси відправлять у космос для харчування астронавтів

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Артем Черничко
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У 2026 році на Міжнародну космічну станцію (МКС) вирушить особливий вантаж — вишукані страви від видатної шеф-кухарки Анн-Софі Пік. Їх візьме з собою французька астронавтка Софі Адено під час місії Європейського космічного агентства.

Ця ініціатива має додати "щіпку Франції" до космічного меню, пише Euronews.

Анн-Софі Пік — власниця ресторану Pic, що має 10 зірок Мішлен. Вона розробила бонусні страви, які складуть 10% раціону астронавтів. Серед них:

  • цибулевий суп із рожевим перцем і запеченими крутонами

  • птиця з диким перцем, бобами тонка й вершковою полентою з сиром конте

  • шоколадний крем з квітами фундука та кавою

Страви адаптують для космічних умов, зберігши їхній смак, та запакують у стерильні пакети для тривалого зберігання. Цей експеримент є першим кроком до розробки власного виробництва їжі на МКС у майбутньому. Звичайний раціон астронавтів складається з консервованих або сублімованих страв у пластиковій упаковці.

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Опубліковано: 04 липня 2025
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