Унаслідок російської балістичної атаки 20 листопада в Києві пошкоджень зазнали Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости. Через це рух між правим і лівим берегами столиці обмежили. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході закрили рух із правого берега на лівий. Південним мостом дозволили проїзд лише з лівого на правий берег — автомобілям масою до 10 тонн і громадському транспорту масою до 18 тонн.

Дарницький міст також зазнав пошкоджень. За словами Кличка, їхній ступінь фахівці мали оцінити після завершення повітряної тривоги.

Через ускладнене сполучення між берегами мер закликав киян без нагальної потреби не виїжджати приватними автомобілями, а підприємствам та установам рекомендував за можливості організувати дистанційну роботу.

Атака також вплинула на роботу громадського транспорту. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів, повідомили в КМДА.

Через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу автобуси №110, 111 і 112 у напрямку лівого берега скерували через Північний міст. Автобус №72 через перекриття Новокостянтинівської вулиці почав курсувати Кирилівською.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт «Київводоканалу». За даними КМДА, у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах знизився тиск у водопровідних мережах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією тиску та відновленням водопостачання. Набрати питну воду можна в міських бюветах, адреси яких доступні на інтерактивній карті «Київводфонду».

За повідомленням ДТЕК, через атаку без електроенергії залишилася частина споживачів у Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах. В інших частинах столиці запровадили екстрені відключення.

За інформацією Кличка станом на 7:28, внаслідок атаки загинули троє людей. За попередніми даними, це працівники «Київводоканалу». Також повідомлялося про близько 15 постраждалих, семеро з яких були госпіталізовані.

Як повідомили в ДСНС, у Подільському районі горіли дві нежитлові будівлі, в Оболонському — двоповерхова нежитлова будівля та об'єкт цивільної інфраструктури. У Голосіївському районі під удар потрапила нежитлова забудова.

За оновленими даними, до 6 людей збільшилась кількість загиблих внаслідок нічної атаки Росії, повідомили в ДСНС.