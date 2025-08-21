Українське крафтове пиво взяло "золото" й "срібло" на конкурсі World Beer Awards

Два сорти пива від крафтової броварні “Сільпо” Beermaster Brewery здобули відзнаку World Beer Awards у двох категоріях. Про це повідомили в компанії.

“Золото” в категорії Experimental здобуло пиво Tabula Rasa Barley Wine Barrel Porto, витримане у бочці з-під портвейну, що надало йому складного та багатогранного смаку.

“Срібло” в категорії Stout & Porter дісталося темному пиву Iconic #3 Holiday Porter з яскравими нотами сушеної вишні, груші й яблука.

World Beer Awards — міжнародна премія, яка визначає найкраще пиво в різних стилях. Є частиною конкурсу World Drinks Awards і щороку збирає найкращих виробників пива з усього світу, аби визначити лідерів галузі.