Кіностудію Довженка в Києві внесли до списку «Скарбів європейської кінокультури»

Артем Черничко 22 квітня 2026
768

Європейська кіноакадемія (EFA) розширила список об’єктів, що мають особливе значення для світового кінематографа. Цього року до переліку «Скарбів європейської кінокультури» потрапили 10 нових локацій, серед яких — Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка.

«Київська кіностудія Олександра Довженка була заснована у 1927 році, що робить її однією з найстаріших та найвизначніших кіностудій України. За час існування вона створила понад 1000 фільмів, серед яких — шедеври світового кіно, що відіграли ключову роль у становленні українського кінематографа як незалежного виду мистецтва», — йдеться на сайті EFA.

Разом із київською студією статус отримали легендарні кінотеатри Bio Skandia у Стокгольмі та Kino International у Берліні, «шлях Сталкера» в Таллінні, а також Архів Кшиштофа Кесльовського в Польщі.

Програма «Скарби європейської кінокультури» була започаткована Європейською кіноакадемією 2022 року. Її мета — створити мережу національних кіноархівів та інституцій, які популяризують європейську кінокласику та оберігають об’єкти, де знімали великі фільми.

