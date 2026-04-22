Lufthansa скасовує 20 тисяч літніх рейсів через дефіцит пального — під ударом ключові європейські хаби

Артем Черничко 22 квітня 2026
Німецький авіахолдинг Lufthansa Group оголосив про масштабну оптимізацію літньої програми польотів. Через здорожчання авіапального, спричинене війною на Близькому Сході, компанія скасовує 20 тисяч рейсів.

Скорочення торкнуться всіх шести хабів групи: Франкфурта, Мюнхена, Цюриха, Відня, Брюсселя та Рима. Це означає, що зміни в розкладі чекають і на пасажирів дочірніх компаній — Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines та ITA Airways.

Оптимізація безпосередньо зачіпає маршрути в сусідній Польщі, які українці використовують як транзитні хаби. Зокрема, авіаперевізник уже прибрав із розкладу рейси з Франкфурта до Ряшева. Також скасовано або переглянуто сполучення з Вроцлавом, Гданськом і Бидгощем.

Перші щоденні обмеження вже впроваджені та діятимуть щонайменше до 31 травня, а оновлений графік на наступні місяці оприлюднять наприкінці квітня.

Компанія пояснює такий крок прагненням зберегти стабільність далекомагістральних рейсів за рахунок відмови від збиткових коротких маршрутів. Це дозволить компанії заощадити понад 40 тисяч тонн пального в умовах гострого дефіциту в Європі.

Ціна на паливо злетіла вдвічі через фактичне закриття Іраном Ормузької протоки. Через цей шлях проходить половина європейського імпорту пального. Хоча Lufthansa запевняє, що на найближчі тижні запаси сформовано, аналітики радять мандрівникам готуватися до подальшого зростання цін на квитки та можливих нових скасувань у пік літнього сезону.

Фото: Joao / Unsplash
Kraftwerk програли одну з найдовших музичних справ про авторське право У США затримали чоловіка, який крав LEGO і підкладав у коробки макарони «Диявол носить Prada 2» закликають бойкотувати в Китаї через звинувачення в расизмі До річниці смерті Прінса вийшла невидана пісня With This Tear
Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026

