Kraftwerk програли одну з найдовших музичних справ про авторське право

Німецький електронний гурт Kraftwerk програв важливий етап однієї з найдовших музичних справ про авторське право в Європі. Йдеться про короткий семпл із треку «Metall auf Metall» 1977 року, який використали в пісні «Nur mir» Сабріни Сетлур, що вийшла в 1997 році, пише NME.

Справу наприкінці 1990-х почали засновники Kraftwerk Ральф Гюттер і Флоріан Шнайдер. Вони стверджували, що композитори «Nur mir» та продюсер фонограми незаконно використали приблизно двосекундний фрагмент ритмічної послідовності з «Metall auf Metall», зацикливши його в новій композиції.

У рішенні від 14 квітня 2026 року Суд Європейського Союзу уточнив, як у таких спорах слід тлумачити виняток для «пастишу», тобто творчого відсилання або стилізованого наслідування іншого твору. За висновком суду, цей виняток може поширюватися і на семплювання, якщо новий твір помітно відрізняється від оригіналу та вступає з ним у впізнаваний художній діалог. Водночас приховане копіювання чи плагіат під таке визначення не підпадають.

Суд ЄС також послався на своє рішення 2019 року, де визначив: впізнаваний семпл може вважатися порушенням авторського права, якщо його не змінено настільки, щоб він перестав бути впізнаваним на слух. Остаточну крапку в цьому спорі тепер має поставити Федеральний суд Німеччини, який має врахувати це тлумачення.

Для музичної індустрії ця справа важлива тим, що ще раз окреслює межі допустимого семплювання в Європі. Для Kraftwerk це один із найпомітніших програних етапів у суперечці, яка триває вже понад 20 років.