В Єгипті археологи знайшли фрагмент з «Іліади» Гомера всередині мумії

В Єгипті археологи знайшли фрагмент з «Іліади», написаної Гомером, всередині мумії. Про це повідомляє Euronews.

Розкопки проводили на території стародавнього міста Оксиринх (сучасне Ель-Бахнаса), приблизно за 190 кілометрів на південь від Каїра. Це місце давно відоме як одне з головних джерел античних папірусів, тут знаходили тисячі текстів грецькою мовою.

У гробниці греко-римського періоду археологи виявили папірус із рядками з другої книги «Іліади» — «Каталогу кораблів», де перелічуються грецькі війська, що вирушили на Трою.

Фрагмент, ймовірно, використали повторно під час поховання, як елемент обгортки або картонажу (суміші папірусу й клею, якою укріплювали мумії). У ті часи старі або вже непотрібні тексти не викидали, а пускали в утилітарні речі.

Історики кажуть, що це відкриття показує, як саме циркулювала література в античному світі. Тексти були частиною повсякденного життя аж настільки, що опинялися в місцях поховання.

Окрім папірусу, у гробниці знайшли й інші типові для того часу речі: саркофаги, прикрашені бинти мумій, а також золоті й мідні елементи поховального інвентарю. Все це належить до періоду, коли Єгипет перебував під сильним впливом грецької та римської культур.