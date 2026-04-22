В Єгипті археологи знайшли фрагмент з «Іліади» Гомера всередині мумії

Іван Назаренко 22 квітня 2026
В Єгипті археологи знайшли фрагмент з «Іліади», написаної Гомером, всередині мумії. Про це повідомляє Euronews.

Розкопки проводили на території стародавнього міста Оксиринх (сучасне Ель-Бахнаса), приблизно за 190 кілометрів на південь від Каїра. Це місце давно відоме як одне з головних джерел античних папірусів, тут знаходили тисячі текстів грецькою мовою.

У гробниці греко-римського періоду археологи виявили папірус із рядками з другої книги «Іліади» — «Каталогу кораблів», де перелічуються грецькі війська, що вирушили на Трою.

Фрагмент, ймовірно, використали повторно під час поховання, як елемент обгортки або картонажу (суміші папірусу й клею, якою укріплювали мумії). У ті часи старі або вже непотрібні тексти не викидали, а пускали в утилітарні речі.

Історики кажуть, що це відкриття показує, як саме циркулювала література в античному світі. Тексти були частиною повсякденного життя аж настільки, що опинялися в місцях поховання.

Окрім папірусу, у гробниці знайшли й інші типові для того часу речі: саркофаги, прикрашені бинти мумій, а також золоті й мідні елементи поховального інвентарю. Все це належить до періоду, коли Єгипет перебував під сильним впливом грецької та римської культур.

Читайте також
Основоположник жанру тріп-хоп Tricky анонсував новий альбом — перший за 6 років Україна закликала Італію не пускати російських учасників Венеційської бієнале до країни Кіностудію Довженка в Києві внесли до списку «Скарбів європейської кінокультури» Lufthansa скасовує 20 тисяч літніх рейсів через дефіцит пального — під ударом ключові європейські хаби
Так погано, що аж добре: Джон Вотерс, найогидніший режисер нашого часу 22 квітня 2026 Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026

