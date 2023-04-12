У Києві розквітли сакури й магнолії: список місць, де ними помилуватися

У ботсадах і парках Києва розквітли магнолії та сакури.

Перелік локацій, де можна помилуватися цвітінням цих дерев, виклали на сайті КМДА.

Де висадили магнолії:

Шевченківський район: Пейзажна алея; парк імені Тараса Шевченка; Сирецький парк.

Подільський район: площа Щекавицька.

Оболонський район: парк «Наталка»; сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район: парк із водними об’єктами на просп. Шухевича; парк «Кіото».

Дарницький район: парк Партизанської слави; парк Воїнів-інтернаціоналістів; сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район: парк «Перемога»; сквер на вул. Івана Миколайчука; бульвар Амвросія Бучми; сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район: парк «Відрадний»; парк «Орлятко».

Голосіївський район: Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Локації, де квітнуть сакури:

Дніпровський район: бульвар Верховної Ради; парк Андрія Малишка; парк «Перемога».

Деснянський район: парк «Кіото»; парк ім. Архітектора Ніколаєва; парк ім. Сержа Лифаря; сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

Дарницький район: парк Партизанської слави.

Шевченківський район: біля Національної опери України; Володимирська гірка; сквер біля Золотих воріт.

Печерський район: бульвар Липський; сквер Бастіонний; площа Івана Франка.

Подільський район: Куренівський парк; сквер біля кінотеатру «Жовтень».

Оболонський район: парк «Наталка».

Дарницький район: сквер на Дарницькій площі; парк Партизанської слави.

Солом’янський район: парк ім. Миколи Зерова.

Святошинський район: сквер на бульварі Академіка Вернадського; парк «Совки»; парк «Інтернаціональний».

У КМДА зазначили, що пишне цвітіння сакур та магнолій зазвичай триває біля 14 днів. Тому всім, хто хоче помилувати рослинами, варто поспішити.

Раніше ми писали, що український музикант Heinali присвятив альбом Києву. У ньому – звуки нічної Борщагівки, кас «Сільпо» та птахів у ботсаду.

Фото: КМДА, Михайло Криволапов