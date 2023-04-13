Дивіться, якою може стати набережна Дніпра в Черкасах: візуалізації

Харківська архітекторка Ольга Клейтман розробила проєкт реконструкції частини набережної Дніпра в Черкасах.

Міськрада виклала візуалізації для ознайомлення й обговорення містянами.

Наразі проєкт має робочу назву «Вогнище козацтва». За словами архітекторки, вона спланувала його так, аби максимально використати розташування Черкас, зберегти й підкреслити багатство природи й історію міста.

Проєктну документацію об’єкта «Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної Дніпра від вулиці Козацької до вулиці Сержанта Жужоми» виготовили в межах виконання програми соціально-економічного й культурного розвитку міста.

У тендері перемогла харківська проєктна організація «СБМ СТУДІО», очільницею якої є членкиня Національної Спілки архітекторів України Ольга Клейтман. У жовтні 2021 року мер і департамент погодили архітектурно-планувальну концепцію «Вогнище козацтва». Однак через повномасштабне вторгнення росії реконструкцію відклали. Нині ж повернулися до реалізації задуманого.

На території набережної хочуть облаштувати місця для відпочинку людей різного віку та уподобань. Для дітей передбачені ігрові зони усередині парку та поблизу води, спортмайданчики й табір із патріотичного виховання. Для дорослих планують створити майданчики для фізичних вправ, прогулянкові стежки, зони пікніків і відпочинку біля води.

До того ж на набережній пропонують облаштувати майданчики для мінігольфа, інтерактивні зони відпочинку для людей з інвалідністю (з тактильними елементами для людей із вадами зору, піднятими площинами до клумб, ігровими столами й спортивним обладнанням для людей у візках).

Також на території хочуть розташувати дитячо-юнацьку спортшколу з веслування, човнову станцію, рятувально-водолазні служби, сезонні кафе, прокат пляжного знаряддя, місця для вигулу тварин та укриття для цивільного населення.

Наразі триває техніко-економічне обґрунтування проєкту. Після проходження експертизи й затвердження проєктної документації проєктуватимуть наступну стадію.

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Фото: скриншоти відео Черкаської міськради