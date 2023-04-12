Дивіться концепцію оновлення Центрального парку в Чернівцях

У Чернівцях обрали найкращий проєкт комплексного благоустрою Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.
Переможцем конкурсу став колектив архітектурного бюро Space Odyssey Architects з Одеси. Вони пропонують максимальне збереження зелених насаджень у парку.
Головна ідея проєкту — Садова алея — спрямована на знайомство відпочивальника з парком та веде його крізь зелень, оминаючи урбанізовані алеї та площі. На своєму шляху, відвідувачі проходять крізь різні ландшафтні та функціональні зони.
“Ландшафтне різноманіття парку знайомить з природою Чернівеччини та проводить крізь лукові трави серед дерев, темний прохолодний ліс та підніжжя скель із замшілими валунами й камінням серед рейнгарденів, наповнених дощами”, – йдеться в описі проєкту.
Пропозиція не є готовим проєктом, зазначають у міськраді. На її основі сформують техзавдання до проєкту благоустрою і розрахують кошторис і “лише після цього можна буде підійти до комплексного здійснення благоустрію парку”.
Читайте також: В Ужгороді хочуть перебудувати кінотеатр 30-х років під торговельний центр