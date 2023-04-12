Дивіться концепцію оновлення Центрального парку в Чернівцях

У Чернівцях обрали найкращий проєкт комплексного благоустрою Центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

Переможцем конкурсу став колектив архітектурного бюро Space Odyssey Architects з Одеси. Вони пропонують максимальне збереження зелених насаджень у парку.

Головна ідея проєкту — Садова алея — спрямована на знайомство відпочивальника з парком та веде його крізь зелень, оминаючи урба­нізовані алеї та площі. На своєму шляху, відвідувачі проходять крізь різні ландшафтні та функціональні зони.

“Ландшафтне різноманіття парку знайомить з природою Чернівеччини та проводить крізь луко­ві трави серед дерев, темний прохолодний ліс та підніжжя скель із замшілими валунами й камінням серед рейнгарденів, наповнених дощами”, – йдеться в описі проєкту.

Пропозиція не є готовим проєктом, зазначають у міськраді. На її основі сформують техзавдання до проєкту благоустрою і розрахують кошторис і “лише після цього можна буде підійти до комплексного здійснення благоустрію парку”.

