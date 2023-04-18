Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Площа Українських Героїв»

Столичний дизайнер Богдан Гдаль розробив шрифт для назви станції київського метро «Площа Українських Героїв» (колишня Площа Льва Толстого).

Про це він повідомив на власному сайті.

«Головним моїм викликом стало зробити так, щоб стиль архітектури станції, який зовсім не має нічого українського за духом, через дизайн літер та додаткових графічних акцентів отримав такий настрій. Щоб літери не відчувалися чужорідним тілом, яке ніби відторгує імунна система стилю станції, я вирішив їх робити витонченими», — розказав дизайнер.

За його словами, стандартний шрифт, який є на інших станціях цієї гілки метро, не підходить до архітектури станції «Площа Українських Героїв». Адже вона більш «витончена зі своїми латунними ліхтарями і круглими мармуровими арками. І вимагає такої ж витонченості від стилю напису», пояснив художник.

Український дух в літерах Гдаль передав за допомогою 2 складових: оригінальних історичних форм деяких літер та стилю з початку 20 століття епохи Нарбута і Кричевського.

Ідею героїки, на думку дизайнера, найкраще передає козацький хрест, який є на емблемах ЗСУ, МВС, СБУ та інших силових структур, гербах областей, міст і сіл. Тому він додав його до напису.

«Цей символ має дуже глибоке коріння, є достатньо простою геометричною формою, перегукується з армійським сленговим «плюс» на знак згоди. А, крім того, збагачує шрифтову композицію і створює санітарну зону з боків для захисту напису від реклами, якою зараз часто зловживає метрополітен», — зазначив митець.

Наразі Гдаль працює над дизайном назви станції «Звіринецька».

Раніше ми писали, що в «Київ Цифровий» додали графік роботи станцій метро.

Фото: Богдан Гдаль