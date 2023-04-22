Кличко підтримав запровадження пересадкового квитка, дійсного протягом 90 хвилин

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію із пропозицією запровадити у столиці пересадковий квиток у громадському транспорті на 90 хвилин.

Про це йдеться на сайті КМДА .

У петиції йдеться про те, що “Київпастранс” неспроможний забезпечити передбачуваність свого громадського транспорту, а це призводить до значного збільшення інтервалів руху – на деяких маршрутах інтервали становлять 50 хвилин.

На думку автоар, однією з причин цієї ситуації є недостатня кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах, заборона руху під час повітряної тривоги та затори.

При цьому на деяких ділянках київські маршрути громадського транспорту дублюють один одного.Так люди швидше можуть дістатися до місця призначення, якщо вони будуть пересідати на інший транспорт. Тому автор петиції запропонував запровадити пересадковий квиток вартістю 8 гривень, який дозволить змінювати автобус протягом 90 хвилин.

В свою чергу, Віталій Кличко запевнив, що підтримує цю петицію. Він уже скерував її для подальшої роботи заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА й постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Раніше ми писали, що Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки транспорту під час тривог. Тепер це питання вирішуватиме Рада оборони Києва.

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Фото: КМДА