Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки транспорту під час тривог

Транспортна комісія Київради не підтримала дві петиції киян з вимогою скасувати зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог у місті.

Йдеться про петиції №11722 і 11745, повідомляють в телеграм-каналі ініціативи «Пасажири Києва».

За словами активістів, голова комісії Олексій Окопний та члени комісії — Віктор Брагінський (керівник метрополітену), Сергій Мамоян та Ігор Галайчук проголосували за рішення «утримався».

Олексій Окопний аргументував це тим, що відповідне рішення не у відповідальності транспортної комісії та Київради, оскільки було ухвалене Радою оборони Києва.

Хоча, як зауважують «Пасажири Києва», «Київрада є найвищим органом місцевого самоврядування і сильніша за Раду оборони Києва, повноваження якої ніде не прописані».

Водночас транспортна комісія одноголосно підтримала рішення про те, щоби направити звернення до Ради оборони Києва, аби та розглянула питання про скасування зупинки транспорту під час тривог.

Тепер Рада оборони Києва має вирішити цю проблему на найближчому засіданні.

Нагадаємо, що кияни створили вже три петиції щодо скасування зупинок комунального транспорту під час повітряних тривог, які набрали необхідну кількість голосів. Однак Київрада не підтримала жодну.

Раніше ми писали, скільки кияни переплачують за маршрутки через зупинки комунального транспорту під час тривог.

Фото: КМДА