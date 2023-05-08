У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках

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Валерія Гуржий
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У Києві запрацювало перше безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців, які пересуваються на візках.

Про це повідомили у гуманітарній організації "Центр спасіння життя".

Для цього організація завдяки підтримки благодійників отримала автомобіль Citroën Berlingo, який обладнаний для транспортування пацієнтів на візках.

Викликати таксі можна за телефонами: +380 67 657 5917 або +380 66 036 5167

"Ми запускаємо перше безкоштовно таксі для військовослужбовців, наших героїв"

Раніше ми писали, що Uklon запускає інклюзивне таксі для пасажирів, які пересуваються на візках.

Фото: Центр спасіння життя

Опубліковано: 08 травня 2023
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