У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках

У Києві запрацювало перше безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців, які пересуваються на візках.

Про це повідомили у гуманітарній організації "Центр спасіння життя".

Для цього організація завдяки підтримки благодійників отримала автомобіль Citroën Berlingo, який обладнаний для транспортування пацієнтів на візках.

Викликати таксі можна за телефонами: +380 67 657 5917 або +380 66 036 5167

"Ми запускаємо перше безкоштовно таксі для військовослужбовців, наших героїв"

Раніше ми писали, що Uklon запускає інклюзивне таксі для пасажирів, які пересуваються на візках.

Фото: Центр спасіння життя