25 листопада в лондонській галереї Dickinson представили картину, яку мистецтвознавці вважають можливим третім автопортретом Тіціана. Полотно, придбане у 2024 році за $69 850, тепер виставили на продаж за £1,5 мільйона, повідомляє The Art Newspaper.

На картині розміром приблизно 44 × 33 см зображений чоловік із довгою сивою бородою в темному одязі та головному уборі. Дослідники припускають, що це сам Тіціан. Різні мистецтвознавці датують полотно періодом від 1546–1547 до 1560 року.

У 2024 році картину продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $69 850. Тоді її приписували Тіціану, але в аукціонному описі зазначали, що це повторення його відомого автопортрета, який зберігається в Берліні.

Після продажу полотно очистили, дослідили за допомогою рентгенографії та продовжили вивчати його походження й авторство.

Історія атрибуції картини почалася ще 2009 року. Тоді американський мистецтвознавець Еверетт Фейгі припустив, що її написав Тіціан. На той момент полотно перебувало у французькій приватній колекції та було сильно забруднене.

Як розповів представник галереї Майло Дікінсон, згодом картину досліджували мистецтвознавці Пітер Гамфрі, Ніколас Пенні та Ієн Кеннеді. Вони обговорювали її датування та можливе авторство.

Якщо авторство Тіціана підтвердиться, робота може стати третім загальновизнаним автопортретом художника. Два інші зберігаються в Берлінській картинній галереї та музеї Прадо в Мадриді.

Нині картина перебуває у приватній колекції у Великій Британії. Галерея Dickinson виставила її на продаж за £1,5 мільйона. Інформації про те, що картину вже придбали, наразі немає.

Полотно представили на виставці «Тіціан, Рубенс, ван Дейк» (Titian, Rubens, Van Dyck), яка об'єднала 13 творів із приватних колекцій: дві картини Тіціана, дві роботи Рубенса та дев'ять творів ван Дейка. Експозиція присвячена впливу Тіціана на творчість двох фламандських художників і триватиме до 18 грудня 2026 року.