Будівлю Університету Престиж у місті Індор, Індія, визнали найкращою у світі на World Architecture Festival 2026 — міжнародному фестивалі, де журі щороку обирає найкращі архітектурні проєкти. Університет отримав головну нагороду «Будівля року» (World Building of the Year). Проєкт розробила студія Sanjay Puri Architects.

Будівля розташована на території університетського кампусу площею 32 акри. Її головна особливість — 463 ступінчасті платформи, які поступово піднімаються від входу й утворюють озеленений дах площею 9000 м². Він також слугує відкритим амфітеатром, здатним вмістити до 9000 людей. Архітектори надихалися традиційними індійськими ступінчастими колодязями — баолі, які протягом століть слугували джерелами води та місцями громадського життя.

П'ятиповерхова будівля об'єднує адміністративні приміщення, бібліотеку, аудиторії, конференцзали та їдальню. Внутрішні простори сполучені діагональним проходом, а між ними розташовані озеленені дворики, які забезпечують природне освітлення та вентиляцію.

Проєкт також враховує клімат Індора, де протягом восьми місяців на рік температура сягає 30–40 °C. Щоб зменшити нагрівання приміщень, східний, західний і південний фасади закрили вентильованими екранами зі склофібробетону (GFRC). Орієнтація будівлі, внутрішні дворики та природна вентиляція дають змогу зменшити потребу в кондиціонуванні й штучному освітленні.

World Architecture Festival — щорічний міжнародний архітектурний фестиваль, на якому відзначають найкращі проєкти з усього світу. Переможців визначає міжнародне журі, яке оцінює архітектурні рішення, функціональність будівель та їхню взаємодію з довкіллям. World Building of the Year — головна нагорода фестивалю й одна з найпрестижніших відзнак у сучасній архітектурі.