У Києві стартувало голосування щодо заміни бюстів російських діячів на метро "Університет"

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Марія Іващук
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У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо заміни бюстів російським діячам на станції метро "Університет".

На станції планують замінити бюсти Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва.

Зокрема, замість Пушкіна пропонують встановити бюсти Василя Стуса, Олени Теліги, Лесі Українки, Івана Миколайчука чи Казимира Малевича.

Голосування триватиме до 24 травня.

У 1960 році на станції метро “Університет” встановили бюсти українських та російських письменників та вчених.

У 2022 році бюсти Пушкіна Горького, Ломоносова та Менделєєва закрили дерев’яними боксами.

Фото: Вечірній Київ

Опубліковано: 10 травня 2023
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