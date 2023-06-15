"Вносимо в нуль": У Києві поприбирають бордюри для безбар'єрного пересування

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Марія Іващук
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У Києві поприбирають бордюри для безбар'єрного пересування маломобільних людей. Про це в етері “Громадського радіо” сказав міський голова Віталій Кличко.

«Ми бордюри вносимо в нуль, щоб маломобільні люди та люди з інвалідністю могли безперешкодно пересуватися нашим містом», — сказав Кличко.

Він зазначає, що цього вимагають сучасні європейські стандарти, тому будь-який ремонт та оновлення вулиць включатимуть такі вимоги, як низькі тротуари та велодоріжки.

“Це ключові вимоги для нас. Якщо ми хочемо жити в європейському місті, ми маємо втілити європейські стандарти”, – додав він.

Фото: Доступно.UA

Опубліковано: 15 червня 2023
інклюзивність
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