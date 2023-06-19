На Жилянській почали зносити найстаріший будинок-садибу

У Києві на вулиці Жилянській, 47 почали розбирати житловий будинок орієнтовно 1860-х років забудови, аби на його місці звести багатофункціональний комплекс «Nuvo».

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Раніше - це була територія молокозаводу на Жилянській, зокрема тут розміщувалася адміністрація підприємства. У ХІХ ст. садиба належала до території пивзаводу Йосифа Бродського та ймовірно використовувалася для проживання працівників.

"У 2021 році історичний будинок потрапив до так званого "Списку Кличка по культурній спадщині". Тоді в протихід рішенню РНБО, Віталій Кличко сформував список 100 цінних історичних будівель, а Київська міська рада наклала мораторі на їх демонтаж або перебудову. До цього списку потрапила і садиба на вул. Жилянській, 47, як один із найстаріших прикладів забудови вулиці"

За словами активіста, на місці історичної пам’ятки компанія "Ковальська" планує спорудити багатофункціональний комплекс «Nuvo».

Раніше ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Жилянській, побудують бізнес-парк Nuvo Business Park. Комплекс буде складатися з семи технологічних будівель.

Фото: Дмитро Перов