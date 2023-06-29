Між Києвом та Вишгородом запустять Kyiv City Express

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Марія Іващук
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Між Києвом та Вишгородом планують запустити приміські електропоїзди Kyiv City Express, повідомив міністр розвитку громад Олександр Кубраков.

Це стало можливим завдяки судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше.

Експерт у сфері транспорту та колишній керівник пасажирського департаменту "Укрзалізниці" Олександр Красноштан зазначає, що час подорожі від Вишгорода до Почайної відтепер може становити 10 хвилин при 20-ти хвилинному інтервалі руху у пікові години.

“З врахуванням зручної пересадки на метро на станції “Почайна”, подорож з Вишгорода до “Майдана Незалежності” становитиме 25 хвилин”

Опубліковано: 29 червня 2023
Вишгород
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