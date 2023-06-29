Між Києвом та Вишгородом запустять Kyiv City Express

Між Києвом та Вишгородом планують запустити приміські електропоїзди Kyiv City Express, повідомив міністр розвитку громад Олександр Кубраков.

Це стало можливим завдяки судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше.

Експерт у сфері транспорту та колишній керівник пасажирського департаменту "Укрзалізниці" Олександр Красноштан зазначає, що час подорожі від Вишгорода до Почайної відтепер може становити 10 хвилин при 20-ти хвилинному інтервалі руху у пікові години.