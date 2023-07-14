У Києві тестують торби для поливу дерев: чим вони корисні

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Ірина Маймур
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У Дніпровському районі Києва вперше протестували торби для поливу дерев.

Про це повідомили в КП УЗН Дніпровського району.

Йдеться про спеціальні поліетиленові 85-літрові торби, які закріплюють навколо стовбура й коріння дерева та наповнюють водою. Така система дозволяє воді потрапляти одразу до кореня дерева і підтримувати необхідний рівень вологості рослини.

Під час використання торби вода поступово витікає з неї впродовж п'яти годин. Через це рослини повільно вбирають вологу, а вода досягає глибших шарів ґрунту та насичує його, зазначають комунальники.

До того ж торби для поливу зменшують ризик розвитку грибкових захворювань у дерев, додають фахівці. Також їхнє використання знижує споживання води більш ніж на 65% порівняно з традиційним методом поливу

У разі успішного тестування такий вид поливу запровадять й у інших районах столиці.

Фото: КП УЗН Дніпровського району

Опубліковано: 14 липня 2023
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