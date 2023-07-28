У Києві облаштували тренувальний майданчик для людей з травмами ніг та ампутаціями

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Ірина Маймур
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У столиці втілили проєкт тренувального майданчика для людей з травмами ніг та ампутаціями.

Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Майданчик розташований у сквері біля Київської міської клінічної лікарні № 4. Наразі там лікуються і проходять реабілітацію багато військових та людей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

У «Київзеленбуді» зазначають, що проєкт допоможе реабілітації людей, які мають травми ніг та ампутації. Адже їм необхідно заново вчитися ходити, відчувати поверхню, відмінності між різними покриттями та розуміти найменші перепади висоти.

Майданчик має площу 192 кв. м. Там поєднали різні за текстурою, розмірами й укладкою види ФЕМу. До того ж додали ділянки з паркувальною решіткою, флатом, шаблонами уваги та руху й невеликий дерев’яний місток, а також розташували лави й урни.

Фото: «Київзеленбуд»

Опубліковано: 28 липня 2023
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