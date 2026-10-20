Американка здійснила рекордний заплив уздовж Каліфорнії — 1450 км за 4 місяці

33-річна американська ультрамарафонка Кетрін Брід завершила безпрецедентний заплив уздовж усього тихоокеанського узбережжя Каліфорнії. Вона подолала 900 миль (майже 1450 кілометрів) менше ніж за чотири місяці. Про це пише The Guardian.

Заплив стартував 1 липня на північному кордоні штату, а фінішувала спортсменка 19 жовтня на пляжі Коронадо в Сан-Дієго. Загалом подорож тривала 111 днів. Щодня Брід пропливала понад 16 кілометрів, що, за її словами, дорівнює щоденній дистанції напівзабігу Ironman або трейлу на 50 км.

Упродовж усього шляху спортсменку супроводжувала команда на кораблі, де вона ночувала та відпочивала. Представники Всесвітньої асоціації плавання на відкритій воді фіксували перебіг марафону для офіційної реєстрації рекорду.

Одним із найважчих випробувань стала аномальна погода, спричинена Супер Ель-Ніньйо — кліматичним явищем, що спричиняє екстремальне потепління океану та шторми. Спортсменка долала 2-метрові хвилі та постійну зворотну течію.

Заплив мав і екологічну мету: під час зупинок у прибережних містах Брід проводила зустрічі з природоохоронними організаціями, аби привернути увагу до забруднення океану пластиком та стічними водами.

За плечима Кетрін Брід — підкорення Ла-Маншу (2018) та Північної протоки між Ірландією та Шотландією (2019), а також рекорди із запливів у холодній воді біля Сан-Франциско та на озері Тахо.