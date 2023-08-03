На Глибочицькій відновили два будинки, пошкоджені російськими обстрілами: фото

У Києві на вулиці Глибочицькій відновили пошкоджені російськими обстрілами два сусідніх будинки, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

В одну нову багатоповерхівку російська ракета влучила у квітні 2022, зруйнувавши перші два поверхи та 15 квартир.

Вдруге ракета влучила за 2 місяці в будинок, розташований впритул. Пошкодило три верхніх поверхи, були повністю зруйновані 12 квартир.

На сьогодні будинки повністю відновили, кажуть в КМДА. В деяких квартирах, за бажанням їх власників, зробили соціальний ремонт. За місяць завершать благоустрій прилеглої території.

Минулоріч в Києві відновили 11 найбільш пошкоджених будинків, цього року – ще 6 разом із будинками на Глибочицькій. Але цього року до них додалися кілька будинків, що зазнали суттєвих ушкоджень внаслідок російських атак. Їх місто теж відновлює.