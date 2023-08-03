На Глибочицькій відновили два будинки, пошкоджені російськими обстрілами: фото

73
Марія Іващук
share share

У Києві на вулиці Глибочицькій відновили пошкоджені російськими обстрілами два сусідніх будинки, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

В одну нову багатоповерхівку російська ракета влучила у квітні 2022, зруйнувавши перші два поверхи та 15 квартир.

Вдруге ракета влучила за 2 місяці в будинок, розташований впритул. Пошкодило три верхніх поверхи, були повністю зруйновані 12 квартир.

На сьогодні будинки повністю відновили, кажуть в КМДА. В деяких квартирах, за бажанням їх власників, зробили соціальний ремонт. За місяць завершать благоустрій прилеглої території.

Минулоріч в Києві відновили 11 найбільш пошкоджених будинків, цього року – ще 6 разом із будинками на Глибочицькій. Але цього року до них додалися кілька будинків, що зазнали суттєвих ушкоджень внаслідок російських атак. Їх місто теж відновлює.

Опубліковано: 03 серпня 2023
share share
Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» можна буде переглянути онлайн: коли та де Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» можна буде переглянути онлайн: коли та де Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією У Львові реставрують балкони з Атлантами на кам’яниці XIX століття У Львові реставрують балкони з Атлантами на кам’яниці XIX століття Який ром п’ють справжні “Пірати Карибського моря” Який ром п’ють справжні “Пірати Карибського моря” На Чернігівщині стартував табір із відбудови від Repair Together: як взяти участь На Чернігівщині стартував табір із відбудови від Repair Together: як взяти участь «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова на серпень через великий попит «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова на серпень через великий попит Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт" Переселенець з Донеччини відкрив на Печерську кав'ярню "Ретріт"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.