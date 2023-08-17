Під час ремонту парку “Почайна” місту завдали збитків на 1,6 млн гривень – прокуратура Києва

Під час ремонту парку “Почайна” місцевому бюджету було завдано збитків на 1,6 мільйонів гривень. Підряднику та інженеру технагляду повідомлено про підозру, повідомляє столична прокуратура.

Наприкінці 2020 року КП «Київський центр розвитку міського середовища» уклало договір з підрядником на здійснення капітальних будівельних робіт окремих комплексів парку «Почайна», а також договір на виконання робіт з технічного нагляду.

Парк Почайна 2023. Фото: facebook.com/pochaina.river

Підсумкова сума робіт склала 3,6 мільйонів гривень. Проте розбіжність між фактично виконаними роботами та зазначеними в офіційних документах складає 1,6 мільйонів гривень, тобто 44% від загальної суми фінансування.

“З метою заволодіння коштами місцевого бюджету директор підрядної організації та спеціаліст з технічного нагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт внесли до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів їх виконання”, – кажуть у прокуратурі.

Також у прокуратурі зазначили, що наразі проводиться судова експертиза з метою визначення обґрунтованості витрат на будівельні роботи у ще одному столичному парку.