На дорогах Вінниці облаштували перші «берлінські подушки»

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Ірина Маймур
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У Вінниці вперше облаштували «берлінські подушки» для регулювання швидкості легкових автівок. Їх встановили біля 19-го ліцею в Старому місті.

Про це повідомила Вінницька міська рада.

Зазначається, що першочергово «берлінські подушки» встановлюватимуть у місті біля закладів освіти.

Такі конструкції змушують сповільнювати рух лише легкові автівки Водночас громадський транспорт або швидка допомога просто пропустить їх «між колесами», зазначив директор департаменту транспорту та міської мобільності ВМР Андрій Сорокін.

Також «берлінські подушки» не створюватимуть перешкод для руху велосипедистів.

Фото: vmr.gov.uа

Опубліковано: 17 серпня 2023
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