У Києві замінили таблички на двох перейменованих станціях метро

У київському метрополітені тривають роботи з перейменування станцій «Площа Льва Толстого» і «Дружби народів», повідомляє пресслужба підземки.

Зокрема, спеціалісти зняли старі таблички на вході до вестибюлів. Крім того, у поїздах невдовзі звучатимуть нові аудіооголошення із назвами станцій.

Нагадаємо, що у травні депутати Київради підтримали рішення щодо перейменування двох станцій київського метрополітену, станцію «Площа Льва Толстого» – на «Площа Українських Героїв» та станцію «Дружби народів» – на «Звіринецьку».

Комплекс робіт із перейменування, який розпочався в липні, планують завершити до кінця вересня.

Фото: Наталка Марків