У Києві замінили таблички на двох перейменованих станціях метро

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Марія Іващук
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У київському метрополітені тривають роботи з перейменування станцій «Площа Льва Толстого» і «Дружби народів», повідомляє пресслужба підземки.

Зокрема, спеціалісти зняли старі таблички на вході до вестибюлів. Крім того, у поїздах невдовзі звучатимуть нові аудіооголошення із назвами станцій.

Нагадаємо, що у травні депутати Київради підтримали рішення щодо перейменування двох станцій київського метрополітену, станцію «Площа Льва Толстого» – на «Площа Українських Героїв» та станцію «Дружби народів» – на «Звіринецьку».

Комплекс робіт із перейменування, який розпочався в липні, планують завершити до кінця вересня.

Фото: Наталка Марків

Опубліковано: 23 серпня 2023
перейменування
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