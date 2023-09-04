У Києві хочуть витратити на ремонт головпоштамту майже 3 млн гривень

«Укрпошта» оголосила тендер на проведення ремонтних робіт у приміщеннях головпоштамту в столиці.

Це стало відомо із сайту держзакупівель Prozorro.

Згідно з тендером, у Будинку зв’язку на Хрещатику, 22 планують відремонтувати хол, коридори, туалет та трубопровід каналізації. Також хочуть оновити освітлення, замінити двері, розетки, вимикачі та укласти ламінат на підлогу.

Загалом планують відремонтувати 29 приміщень головпоштамту, приймальню № 2 на четвертому поверсі та кабінет № 712.

На роботи хочуть витратити понад 2 млн 696 тис. гривень.

Завершити ремонт планують до 31 січня 2024 року. Підрядника поки не обрали.

Фото: uа.igotoworld.com