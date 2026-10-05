Модний дім Valentino провів показ у паризькій бібліотеці — гості принесли свої книжки

Модний дім Valentino представив колекцію весна-літо 2027 у паризькій бібліотеці Святої Женев’єви. Гостей попросили принести по одній книжці зі своїх домашніх полиць — після показу їх передадуть публічним бібліотекам, пише Designboom.

Колекцію назвали «Antibiblioteca». Концепція походить від описаної письменником і філософом Насімом Ніколасом Талебом бібліотеки Умберто Еко. У книжці «Чорний лебідь» Талеб писав про цінність непрочитаних книжок: вони нагадують про межі власних знань і про те, чого людина ще не знає.

Цю ідею креативний директор Алессандро Мікеле переніс на одяг. Речі з колекції можуть мати цінність навіть якщо їх ніколи не вдягнуть: вони можуть залишитися образом із показу, спогадом або джерелом нових ідей.

Гості отримали запрошення у вигляді каталогу з назвами вигаданих книжок. Організатори запропонували уявити їхній зміст, а разом із ним — те, що ще може бути відкрито.

Показ відбувся серед довгих дерев’яних столів, зелених ламп, металевих конструкцій і книжкових полиць бібліотеки Святої Женев’єви.