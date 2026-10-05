Динозаври, скам’янілості та таємний кабінет: у Лондоні відкрили готельний номер від Музею природознавства

У лондонському готелі Park Plaza London Riverbank з’явився сімейний номер, інтер’єр якого створили у стилі Музею природознавства. Вартість проживання починається від £724 за ніч, а діти можуть спати на двоярусному ліжку у формі тиранозавра, пише The Guardian.

Дизайн номера натхненний засновником музею, британським палеонтологом Річардом Оуеном. Це не єдина комерційна колаборація музею: раніше він випускав колекцію фарб із Farrow & Ball, одяг із динозавровими принтами разом із Lucy & Yak, а також запустив VR-досвід «Age of Dinosaurs» із компанією Sandbox.

Номер розрахований на двох дорослих і до трьох дітей. Доросла спальня оформлена як кабінет натураліста: там є полиці з книжками, карти, викопні рештки, колекційні шафки та зразки природничих матеріалів. В шухлядах зберігаються скам’янілості, зуби акул та інші експонати.

За книжковою шафою захована дитяча кімната. У ній, крім ліжка у формі скелета тиранозавра, є книжки про динозаврів, ігри, телевізор та аудіоплеєр із записами від Музею природознавства.

Після заселення діти отримують подарунковий набір із м'якою іграшкою динозавра і листом від команди готелю. У ньому йдеться про нібито знайдений у будівлі давно закритий кабінет засновника Музею природознавства Річарда Оуена.

Гості мають знайти таємний кабінет, відшукати сім захованих моделей динозаврів у різних частинах готелю та пройти спеціальний «Dinosaur Discovery Trail». Після завершення маршруту діти отримують сертифікат із палеонтології.

Музеї та галереї Великої Британії дедалі активніше використовують свої колекції для продажу товарів. За даними Licensing International, торік продажі ліцензованих товарів і послуг у країні зросли на 7% — до $19,2 мільярда.

Категорія «мистецтво», до якої належать музеї, зросла більш ніж на 8%, а «атракціони та промоакції», зокрема імерсивні музейні досвіди, — на 53%.

На конференції Brand Licensing Europe у Лондоні цього тижня вперше беруть участь Національна галерея, Національний фонд Шотландії, Ашмолеанський музей та Tate Enterprises. Вони приєдналися до Британського музею, Музею природознавства, Музею Вікторії та Альберта та Імперського воєнного музею.

Британський музей, наприклад, створив разом із лондонським універмагом Liberty колекцію, присвячену Гобелену з Байо. Попит на виставку гобелена музей використовує для продажу одягу та аксесуарів із його мотивами.

Музей Вікторії та Альберта у 2025 році запустив 63 продуктові лінійки. Серед них — чохли для телефонів із мотивами Вільяма Морріса від CASETiFY та зображення творів мистецтва для телевізорів Samsung The Frame.