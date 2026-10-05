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Сайт «АТБ» атакували хакери — зловмисники вимагають $400 тисяч за нерозголошення даних

Іван Назаренко 05 жовтня 2026
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5 жовтня сайт мережі супермаркетів «АТБ» атакувала хакерська група Datasuckers, яка заявила про викрадення даних мільйонів клієнтів і внутрішньої інформації компанії.

На сайті з’явився чорний екран із повідомленням «АТБ — ваші дані у нас», переліком нібито викраденої інформації і таймером з вимогою викупу.

Зловмисники стверджують, що отримали дані 7,9 мільйона клієнтів, зокрема номери телефонів, електронні адреси, імена, адреси та хеші паролів. Також вони заявляють про викрадення паспортних даних 127 265 співробітників, інформації про 11,48 мільйона замовлень і понад 50,3 тисяч постачальників.

Крім того, в переліку нібито викраденої інформації вказані 68 тисяч облікових записів Active Directory, база даних та вихідний код 524 репозиторіїв GitLab.

Зображення з відкритих джерел

За нерозголошення інформації зловмисники вимагають $400 тисяч у криптовалюті. На сторінці були вказані реквізити для оплати, а також таймер із погрозою оприлюднити дані у разі невиплати викупу.

Раніше DataSuckers заявляла про атаку на російську мережу піцерій «Додо Піцу». Група стверджувала, що викрала дані 68 мільйонів клієнтів і близько 2-3 ТБ інформації, після чого запропонувала базу на продаж приблизно за $100 тисяч.

Водночас «АТБ» поки не підтвердила ані масштаб заявленого витоку, ані достовірність наведених зловмисниками цифр. Станом на 15:55 атака зупинена, на сайті тривають технічні роботи.

Скриншот: БЖ

Станом на початок 2026 року мережа «АТБ» налічувала близько 1320 магазинів у 352 населених пунктах України. Компанія заявляє, що її магазини щодня відвідують понад 4 млн покупців.

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