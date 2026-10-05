Художник Джефф Кунс виставить на аукціон власну колекцію картин — дев’ять робіт оцінюють у понад $100 мільйонів

Сучасний художник Джефф Кунс виставить на аукціон дев’ять творів зі своєї приватної колекції. Аукціонний дім Christie’s оцінює їхню загальну вартість у понад $100 мільйонів, хоча називає продавця лише «видатним приватним колекціонером», пише The New York Times.

Аукціон відбудеться 17 листопада в Нью-Йорку в межах торгів «Heroes and Lovers». Серед робіт — картини Пабло Пікассо, Едуара Мане та нідерландського художника XVI століття Корнеліса ван Гарлема.

Найдорожчим лотом стане «Поцілунок» Пікассо 1969 року — його оцінюють приблизно у $40 мільйонів. Кунс придбав картину на Sotheby’s 2008 року за $17,4 мільйона.

Ще один ключовий лот — «Геракл та Ахелой» Корнеліса ван Гарлема 1590 року, який оцінюють приблизно у $12 мільйонів. Кунс купив його у 2008 році за $8,1 мільйона.

«Геракл та Ахелой». Зображення: Cornelis van Haarlem / Wikimedia Commons

Кунс, якому зараз 71 рік, збирав колекцію протягом кількох десятиліть. Більшість робіт зберігалася в його будинку на Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку. За даними джерела NYT, близького до угоди, художник продає колекцію, щоб інвестувати кошти у власну мистецьку практику.

Джефф Кунс став одним із найвідоміших представників сучасного мистецтва завдяки роботам, в яких переосмислені предмети масової культури та споживання.

Серед його найвідоміших творів — скульптури «Balloon Dog», «Rabbit» і серія «Gazing Ball». У 2019 році його «Rabbit» 1986 року продали на Christie’s за $91,1 мільйона — на той момент це була рекордна ціна за роботу художника, що живе нині, на аукціоні.

Вибір робіт пов’язаний і з творчістю самого Кунса. Він неодноразово говорив про захоплення пізнім Пікассо, а картини ван Гарлема вплинули на його серію «Gazing Ball».

Для Christie’s ця колекція стане одним із головних лотів осінніх торгів у Нью-Йорку, які цього року проходять разом із масштабним розпродажем колекції аргентинських меценатів Блак’єр-Аррієта на Sotheby’s. Ті 12 картин, серед яких роботи Ван Гога, Сезанна та Моне, оцінюють у $450 мільйонів.