У Києві та Львові зросла вартість оренди квартир

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Ірина Маймур
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Вартість оренди квартир в Києві та Львові продовжує стрімко зростати.

Про це йдеться в аналітиці Bird.

Медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири в Києві у вересні збільшилася на 18 % і тепер становить 13 000 гривень, 2-кімнатної — на 19 % (19 100 гривень) і 3-кімнатної — на 11 % (30 600 гривень) у порівнянні із серпнем.

Так само суттєво зросла за останній місяць й оренда у Львові. Медіана 1-кімнатної квартири збільшилася на 2 % (15 300 гривень), 2-кімнатної (17 800 гривень) та 3-кімнатної — на 11 % (21 000 гривень).

Експерти bird зазначають, що йдеться про так званий «феномен вимивання дешевих квартир». Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає. Через підвищений попит більше людей активно шукають житло, тому дешеві й доступні варіанти нерухомості швидко «вимиваються» з ринку, оскільки їх купують або орендують.

Фото: bird; Nik Shuliahin/Unsplash

Опубліковано: 13 вересня 2023
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